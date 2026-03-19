Λέσβος: Φυγαδεύτηκε ο Κέλλας – Τον «έσωσαν» Μουτζούρης και Αθανασίου

Μπορεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελούν πλέον παρελθόν, ωστόσο, η κατάσταση στο… πεδίο λέει άλλα.

Χθες ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, βρέθηκε στη Λέσβο, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τα προβλήματα της κτηνοτροφίας στο νησί και, ειδικά, την παραγωγή γάλακτος, καθώς ο αφθώδης πυρετός που πλήττει τα αιγοπρόβατα έχει «παγώσει» την απορρόφησή του από την αγορά.

Εν παση περιπτώσει, μετά από σύσκεψη 4 ωρών, στην οποία εκτός του Χ. Κέλλα συμμετείχαν οι βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, οι Δήμαρχοι Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος, η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη, ο Προϊστάμενος Κτηνιατρικής Στρατής Τσομπανέλλης, υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι συνεταιρισμών, τυροκόμων και κτηνοτρόφων, απτό αποτέλεσμα δεν υπήρξε.

Αυτό πυροδότησε αντιδράσεις από παραγωγούς που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι και αποδοκίμασαν έντονα τον υφυπουργό. Μάλιστα, όταν ο Χ. Κέλλας επιχείρησε να αποχωρήσει, οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμα πιο έντονες και χρειάστηκε η παρέμβαση Αθανασίου και Μουτζούρη για να αποφευχθούν έκτροπα.

Με απλά λόγια, ο αγροτικός κόσμος είναι καζάνι που βράζει και η κυβέρνηση μάλλον δεν το έχει πάρει χαμπάρι ακόμα…

