Πέθανε ένας από τους σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου – Η σχέση εμπιστοσύνης που είχαν

Ένας άνθρωπος, που έζησε για πολλά χρόνια ως έμπιστος του Ανδρέα Παπανδρέου από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή.

Ο Κώστας Μαρκάκης, άφησε την τελευταία του πνοή ξημερώματα Τετάρτης, στο σπίτι του στο Ηράκλειο.

Ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου στο Λονδίνο, αλλά και στην Ελλάδα και την Αθήνα όπως αναφέρει το patris.gr.

Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Οταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήθελε κάτι, τηλεφωνούσε σε εκείνον.

«Βρες εισιτήρια, έλα να με πάρεις, να μεταφέρεις τον τάδε υπουργό ινκόγκνιτο…» αναφέρει το patris.gr και πολλές άλλες οδηγίες, που ως πιστός άνθρωπος του Παπανδρέου εκτελούσε αγόγγυστα και φυσικά με συνέπεια και εχεμύθεια.

Από το στόμα του δεν άκουγες και πολλές λεπτομέρειες για τις σχέσεις με τον Ανδρέα, μόνο θαυμασμό.

Όσες φορές πήγαινες να του πάρεις κουβέντα, έπαιρνε μια γλυκιά όψη και το πονηρό χαμόγελο, που καταλάβαινες ότι ήξερε περισσότερα από αυτά που άφηνε να φανούν ότι ήξερε.

Ήταν ευγενής, οξυδερκής, έξυπνος αλλά συνετός, εχέμυθος και συνεπής. Αφιέρωσε τη ζωή του στο κόμμα, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα και ούτε ζήτησε ποτέ, ενώ και τα τελευταία χρόνια ζούσε με την χαμηλή εθνική σύνταξη, όμως είχε τη φροντίδα και την αγάπη της συζύγου του, Ρένας Βλαχάκη, η οποία τον φρόντισε με πίστη και επιμονή να τον κρατήσει στη ζωή.

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της!

Ήταν ευτυχισμένος με τις βόλτες του στο Ηράκλειο, πηγαίνοντας στο καφενείο, πάνω ψηλά στην πλατεία Σινάνη και αλλού. Περπατούσε και πολλές φορές οδηγούσε κιόλας ακόμη μέχρι τα 86 του!

