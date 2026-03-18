Βουλή: Εξελέγη αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους – «Συνεχίζουμε όλοι μαζί»

Ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, εξελέγη Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, παίρνοντας τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος διαγράφηκε από την Κ.Ο. του κόμματος και αύριο παραιτείται και από βουλευτής.

Ο Π. Κουκουλόπουλος εξελέγη με ευρύτατη πλειοψηφία, καθώς έλαβε 255 ψήφους (υπέρ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νέα Αριστερά ενώ 16 βουλευτές από Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «παρών»).

Μετά την εκλογή του, ο Π. Κουκουλόπουλος ευχαρίστησε τους συναδέλφους του βουλευτές και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και σημείωσε ότι «στο δικό μου πρόσωπο, σήμερα όλοι οι Βουλευτές τίμησαν τον τόπο μου, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία».

«Οι 255 ψήφοι στη σημερινή Ολομέλεια πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης, μετά από μακρά διαδρομή, πλέον να υπηρετήσω τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας και από τη θέση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μια περίοδο που η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και όχι μόνο στην πατρίδα μας», τόνισε.

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί με το βλέμμα σταθερά προσηλωμένο έξω από το κτίριο της Βουλής, στην κοινωνία και τα προβλήματά της, στις ανάγκες πρωτίστως της νέας γενιάς», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

