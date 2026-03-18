Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει τον Ζαχαριάδη ο Γ. Παναγιωτόπουλος λόγω δηλώσεων για τον Τσίπρα

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει τον Κώστα Ζαχαριάδη ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη.

Πρόκειται για πρωτοφανή ενέργεια, και μάλλον όχι μόνο για τα δεδομένα της θητείας Φάμελλου, που αποτυπώνει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη παραπέμπει τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος για τις πρόσφατες αναφορές του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών σε σχέση με το ενδεχόμενο ενός προοδευτικού εκλογικού σχήματος συνεργασίας με αρχηγό «όποιον τα πάει καλά», «δείχνοντας» ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα, τον θεωρούμενο φυσικό ηγέτη του κόμματος δηλαδή, μέχρι την αποχώρησή του από το κόμμα.

Κατόπιν αυτού, αναμένεται ακόμη πιο εκρηκτικό το κλίμα στην Πολιτική Γραμματεία που συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι…

