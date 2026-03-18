Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει τον Ζαχαριάδη ο Γ. Παναγιωτόπουλος λόγω δηλώσεων για τον Τσίπρα

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει τον Κώστα Ζαχαριάδη ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη.

Πρόκειται για πρωτοφανή ενέργεια, και μάλλον όχι μόνο για τα δεδομένα της θητείας Φάμελλου, που αποτυπώνει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη παραπέμπει τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος για τις πρόσφατες αναφορές του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών σε σχέση με το ενδεχόμενο ενός προοδευτικού εκλογικού σχήματος συνεργασίας με αρχηγό «όποιον τα πάει καλά», «δείχνοντας» ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα, τον θεωρούμενο φυσικό ηγέτη του κόμματος δηλαδή, μέχρι την αποχώρησή του από το κόμμα.

Κατόπιν αυτού, αναμένεται ακόμη πιο εκρηκτικό το κλίμα στην Πολιτική Γραμματεία που συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι…

Διαβάστε επίσης:

Τα εκλογικά διλήμματα Μητσοτάκη: σταθερότητα ή φθορά, σχέδιο ή κενό αντιπολίτευσης

Μαρινάκης: Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, αλλά αν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΕ, δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση (Video)

Σφοδρά «πυρά» Ανδρουλάκη κατά Κωνσταντινόπουλου και Δούκα (video)

ΥΓΕΙΑ

Δήμος Νάξου: Επίδομα ως 500 ευρώ τον μήνα στους γιατρους του Νοσοκομείου για να μείνουν στο νησί

LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

