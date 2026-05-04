Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 37 τραυματίστηκαν όταν όχημα, τύπου «monster truck», έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα της νότιας Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν μέσα ενημέρωσης εικονίζουν διαγωνιζόμενο όχημα να περνά εμπόδιο, αλλά κατόπιν να μη φρενάρει έγκαιρα και να πέφτει πάνω σε θεατές.

En medio de una exhibición automovilística, en Popayán, se registró un incidente en el que se vio involucrado un vehículo tipo Monster Truck. La conductora perdió el control y arrolló a 15 personas, aproximadamente.



Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού αυτού με ανεξάρτητο τρόπο αμέσως.

Οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάν ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador.

