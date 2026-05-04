ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:28
Τραγωδία στην Κολομβία: Monster truck έπεσε πάνω σε θεατές σε αγώνα επίδειξης – Δύο νεκροί (videos)

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 37 τραυματίστηκαν όταν όχημα, τύπου «monster truck», έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν, στην επαρχία Κάουκα της νότιας Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν μέσα ενημέρωσης εικονίζουν διαγωνιζόμενο όχημα να περνά εμπόδιο, αλλά κατόπιν να μη φρενάρει έγκαιρα και να πέφτει πάνω σε θεατές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού αυτού με ανεξάρτητο τρόπο αμέσως.

Οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάν ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador.

