Αργεντινή: Σοκαριστικό δυστύχημα με νεκρό θεατή σε ράλι – Δύο τραυματίες (video)

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ράλι στην Αργεντινή, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο σε μια γρήγορη στροφή, βγήκε εκτός δρόμου και παρέσυρε έναν θεατή που βρισκόταν σε μη επιτρεπόμενο σημείο.

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στην εξωτερική πλευρά της στροφής, έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Οι διοργανωτές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας της FIA, προχώρησαν στην άμεση διακοπή του ράλι.

Δύο επιπλέον θεατές τραυματίστηκαν επιβεβαίωσε η FIA.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του Rally de la Argentina, σε μια διαδρομή στην επαρχία της Κόρδοβα (γνωστή για τις απαιτητικές χωμάτινες πίστες της).

Tragedia en el Rally Sudamericano: accidente de piloto paraguayo deja una víctima fatal



📍Un grave accidente se registró este domingo al mediodía durante una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Argentina.



👉🏻El piloto paraguayo Didier Arias, junto a su… pic.twitter.com/29cVEdhr7D April 19, 2026

