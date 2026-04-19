search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.04.2026 09:09

Dacia Sandero: Το φθηνότερο supermini της αγοράς ανανεώθηκε – Επιστρέφει με 100 PS και τιμή κάτω από 16.000 ευρώ

19.04.2026 09:09
Σε μια αγορά όπου το κόστος ανεβαίνει συνεχώς, το supermini παραμένει η πιο ρεαλιστική επιλογή για τον μέσο οδηγό.

Το Dacia Sandero επιστρέφει ανανεωμένο, πιο σύγχρονο σε σχεδίαση και τεχνολογία, χωρίς να χάνει το βασικό του πλεονέκτημα: την τιμή εκκίνησης των 15.950 ευρώ, που το κρατά στην κορυφή ως το πιο προσιτό μοντέλο της κατηγορίας. Αν το δεις συνολικά, το νέο Sandero δεν είναι απλώς «το φθηνό αυτοκίνητο». Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο καθημερινής μετακίνησης που πλέον δεν κάνει εμφανείς εκπτώσεις, τουλάχιστον σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία για τον οδηγό.

Η ανανέωση φέρνει μια πιο καθαρή και μοντέρνα εικόνα. Η νέα μάσκα και τα φωτιστικά σώματα δίνουν στο Sandero χαρακτήρα που δεν περνά απαρατήρητος, χωρίς να χάνει τον απλό και λειτουργικό του προσανατολισμό. Το αμάξωμα δείχνει πιο «δεμένο», πιο ολοκληρωμένο, κάτι που το φέρνει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ της κατηγορίας. Στο εσωτερικό, η διαφορά είναι ακόμη πιο ουσιαστική. Το ταμπλό έχει επανασχεδιαστεί, με καλύτερη εργονομία και πιο σύγχρονη αισθητική, ενώ η παρουσία οθόνης έως 10 ιντσών στο κέντρο φέρνει το μοντέλο στο σήμερα, τόσο σε επίπεδο συνδεσιμότητας όσο και σε καθημερινή ευχρηστία. Η καμπίνα παραμένει πρακτική, με σωστούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ενώ η γενικότερη αίσθηση είναι πιο προσεγμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Κάτω από το καπό, το Sandero παραμένει πιστό στη λογική της απλότητας και της οικονομίας. Ο βασικός κινητήρας είναι ο γνωστός 1.0 TCe με απόδοση 100 PS, ένας τρικύλινδρος turbo που έχει αποδείξει την αξία του στην πράξη. Η λειτουργία του είναι ομαλή, η απόκριση επαρκής για την πόλη και τον αυτοκινητόδρομο, ενώ η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, κάτι που εξακολουθεί να είναι καθοριστικό για το κοινό της κατηγορίας. Για όσους θέλουν ακόμη χαμηλότερο κόστος χρήσης, υπάρχει και η έκδοση Eco-G που συνδυάζει βενζίνη και υγραέριο, φτάνοντας έως και τους 120 PS. Αυτή η επιλογή ανεβάζει σημαντικά την αυτονομία και μειώνει το κόστος ανά χιλιόμετρο, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευκολία χρήσης ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Το μηχανικό σύνολο συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο, με σωστή κλιμάκωση που εξυπηρετεί την οικονομία και την άνεση, χωρίς περιττές πολυπλοκότητες.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη 46χρονος μεθυσμένος οδηγός στη Κηφισού – Έτρεχε με 200 χλμ. ενώ το όριο είναι 80 χλμ. (Video)

Nαρκοτέστ στους οδικούς ελέγχους: Πώς θα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές

Το νέο FIAT 500 Hybrid ήρθε στην Ελλάδα – Τι αλλάζει





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Συγκίνηση για τα 4 μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του – «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάχη Χρηστίδου – Μάνεση στην πρωινή ζώνη, ποιος πήρε την πρωτιά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Στόχος 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2032 εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 12:01
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Συγκίνηση για τα 4 μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του – «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

1 / 3