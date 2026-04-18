search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 15:18
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Nαρκοτέστ στους οδικούς ελέγχους: Πώς θα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές

trohaia eleghos (1)

Σε λίγο καιρό αναμένεται να ξεκινήσει στην Ελλάδα η εφαρμογή των ναρκοτέστ στους οδικούς ελέγχους, στο πλαίσιο της νέας φάσης αντιμετώπισης της επικίνδυνης οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων που συνδέονται με ναρκωτικά, τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν περίπου στο 3%-5% του συνόλου, δηλαδή σε περίπου 1 στα 20 θανατηφόρα ατυχήματα.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της εφημερίδα «Βήμα», οι έλεγχοι θα ξεκινούν με δείγμα σαλιού και, εφόσον εντοπίζεται ένδειξη χρήσης ουσιών, θα ακολουθεί αιματολογική εξέταση για την ακριβή εκτίμηση της επίδρασης στην ικανότητα οδήγησης. Η διαδικασία προβλέπει και ακινητοποίηση οχήματος σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Βήμα, το νέο σύστημα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, καθώς σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανίχνευσης ναρκωτικών στους δρόμους, ενώ ήδη καταγράφονται περιστατικά οδηγών που εμπλέκονται σε τροχαία με ουσίες που δεν ανιχνεύονται με τα σημερινά τεστ αλκοόλ.

Τα πρόστιμα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυστηρά, ενώ παραμένει ανοιχτό αν θα ισχύσει μηδενική ανοχή ή συγκεκριμένα όρια, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται, περίπου το 5% των θανατηφόρων τροχαίων συνδέεται με χρήση ναρκωτικών, ενώ σε δείγματα νεκρών οδηγών σε τροχαία, σε ποσοστό που φτάνει το 13%, ανιχνεύονται ουσίες. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν αυξημένα ποσοστά νεαρών οδηγών που έχουν οδηγήσει μετά από χρήση ναρκωτικών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
glypta parthenona 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

metallagmena
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

baza (1) (1)
ΕΛΛΑΔΑ

eminem_ap
LIFESTYLE

lavrof_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

house country
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

kasselakis syntagma 887- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

macron meloni elize – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3