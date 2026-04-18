Nαρκοτέστ στους οδικούς ελέγχους: Πώς θα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές

Σε λίγο καιρό αναμένεται να ξεκινήσει στην Ελλάδα η εφαρμογή των ναρκοτέστ στους οδικούς ελέγχους, στο πλαίσιο της νέας φάσης αντιμετώπισης της επικίνδυνης οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων που συνδέονται με ναρκωτικά, τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν περίπου στο 3%-5% του συνόλου, δηλαδή σε περίπου 1 στα 20 θανατηφόρα ατυχήματα.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της εφημερίδα «Βήμα», οι έλεγχοι θα ξεκινούν με δείγμα σαλιού και, εφόσον εντοπίζεται ένδειξη χρήσης ουσιών, θα ακολουθεί αιματολογική εξέταση για την ακριβή εκτίμηση της επίδρασης στην ικανότητα οδήγησης. Η διαδικασία προβλέπει και ακινητοποίηση οχήματος σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Βήμα, το νέο σύστημα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, καθώς σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανίχνευσης ναρκωτικών στους δρόμους, ενώ ήδη καταγράφονται περιστατικά οδηγών που εμπλέκονται σε τροχαία με ουσίες που δεν ανιχνεύονται με τα σημερινά τεστ αλκοόλ.

Τα πρόστιμα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυστηρά, ενώ παραμένει ανοιχτό αν θα ισχύσει μηδενική ανοχή ή συγκεκριμένα όρια, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται, περίπου το 5% των θανατηφόρων τροχαίων συνδέεται με χρήση ναρκωτικών, ενώ σε δείγματα νεκρών οδηγών σε τροχαία, σε ποσοστό που φτάνει το 13%, ανιχνεύονται ουσίες. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν αυξημένα ποσοστά νεαρών οδηγών που έχουν οδηγήσει μετά από χρήση ναρκωτικών.

