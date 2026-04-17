Η ομάδα της Peugeot TotalEnergies ολοκλήρωσε παραγωγικά στην Ίμολα τις πρώτες επίσημες δοκιμές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) 2026

Ο επίσημος «Πρόλογος» του 2026 αποτελούνταν από δύο εκτεταμένες περιόδους διάρκειας 3 ωρών & 30 λεπτών και 4 ωρών & 30 λεπτών αντίστοιχα, επιτρέποντας στην ομάδα Peugeot TotalEnergies να εκτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προετοιμασίας. Η εστίαση ήταν στον εκ νέου εγκλιματισμό στις συνθήκες της πίστας της Imola, στη βελτίωση του set-up του PEUGEOT 9X8 και στην αξιολόγηση της πλήρους γκάμας των νέων ελαστικών Michelin Pilot Endurance.

Οι δοκιμές ξεκίνησαν σε δύσκολες συνθήκες, με θερμοκρασίες περιβάλλοντος 14°C και σε μια πλήρως βρεγμένη πίστα των 4.909 χλμ. Και οι δύο συμμετοχές του PEUGEOT 9X8 (#93 και #94) ακολούθησαν ένα δομημένο πρόγραμμα, μεταβαίνοντας από βρόχινα ελαστικά σε slick γόμες καθώς εξελισσόταν η διαδικασία των δοκιμών.

Το #93, με οδηγούς τους Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy και Paul Di Resta, συμπλήρωσε 99 γύρους στην πρωινή περίοδο. Το #94, που μοιράζονται οι Loïc Duval, Théo Pourchaire και Malthe Jakobsen, ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του με σταθερά χιλιόμετρα ανά οδηγό.

Το απόγευμα, και τα δύο Hypercars PEUGEOT 9X8 επικεντρώθηκαν σε μακροχρόνιες προσομοιώσεις με στόχο την αξιοπιστία και την διαχείριση ελαστικών. Η βροχή επέστρεψε προς το τέλος της περιόδου, παρέχοντας για άλλη μια φορά πολύτιμες πληροφορίες σε μικτές συνθήκες.

Η ομάδα ανταπεξήλθε με επιτυχία χρησιμοποιώντας όλες τις γόμες ελαστικών και συγκέντρωσε σημαντικά δεδομένα για τις εξελισσόμενες συνθήκες στην πίστα. Το #93 πέτυχε επίσης τον ταχύτερο χρόνο στον Τομέα 1 μεταξύ των Hypercars, ενώ το #94 την υψηλότερη τελική ταχύτητα.

Μέχρι το τέλος του Προλόγου, τα PEUGEOT 9X8 #93 και #94 κάλυψαν πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, παρέχοντας μια ισχυρή βάση δεδομένων ενόψει του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου.

Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 10:15 τοπική ώρα. Ο αγώνας 6 ωρών της Imola, ο πρώτος της σεζόν 2026, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Κυριακή 19 Απριλίου στις 13:00 τοπική ώρα.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ

Emmanuel Esnault – Επικεφαλής της ομάδας Peugeot TotalEnergies

«Ο Πρόλογος ήταν μια πολύ παραγωγική διαδικασία για την ομάδα, είχαμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα να ολοκληρώσουμε και παρά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, πετύχαμε σχεδόν όλους τους στόχους μας. Αυτές οι μικτές συνθήκες μας επέτρεψαν να εργαστούμε σε διαφορετικές επιλογές ρυθμίσεων. Και τα δύο αυτοκίνητα PEUGEOT 9X8 κάλυψαν πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, δίνοντάς μας μια ισχυρή βάση δεδομένων. Τώρα η εστίαση είναι στην εξαγωγή της μέγιστης απόδοσης και στο να βάλουμε τους οδηγούς μας στην καλύτερη δυνατή θέση για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που έπεται».

Théo Pourchaire (Οδηγός στο PEUGEOT 9X8 #94)

«Οι συνθήκες ήταν δύσκολες από νωρίς σε μια βρεγμένη πίστα, τις οποίες όμως περιμέναμε. Μπόρεσα να οδηγήσω τόσο στο βρεγμένο όσο και στη μετάβαση σε στεγνές συνθήκες, κάτι που ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο. Η ολοκλήρωση γύρων σε μια υγρή πίστα έδωσε επίσης χρήσιμα δεδομένα. Ο μακροπρόθεσμος ρυθμός μας φαίνεται ανταγωνιστικός και το αυτοκίνητο δείχνει δυνατό».

Stoffel Vandoorne (Οδηγός στο PEUGEOT 9X8 #93)

«Ήταν μια θετική και παραγωγική μέρα. Οδηγήσαμε σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών — από πλήρως βρεγμένο έως στεγνό και εξελισσόμενες μικτές καταστάσεις στην πίστα — που είναι ιδανικό για προετοιμασία. Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας χωρίς τεχνικά προβλήματα, δοκιμάσαμε μια σειρά από ρυθμίσεις και συγκεντρώσαμε σημαντικό όγκο δεδομένων. Το επόμενο βήμα είναι να αναλύσουμε τα πάντα λεπτομερώς και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ενόψει του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου».

