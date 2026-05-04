Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Fashion Hello (που κυκλοφόρησε χθες μαζί με το Βήμα της Κυριακής) η Κάτια Ζυγούλη μιλά για τη μητρότητα, τη σχέση της με τη μόδα, αλλά και τα σημαντικά μαθήματα που θέλει να μεταδώσει στα παιδιά της.

Με ειλικρίνεια και απλότητα, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια αναδεικνύει μια πιο ουσιαστική πλευρά της εικόνας και της αυτοέκφρασης

Πιστεύετε ότι η μητρότητα μαλάκωσε την εικόνα σας ή σας έδωσε μια νέα δυναμική;

Η μητρότητα ήρθε να απλουστεύσει τις στιλιστικές μου επιλογές. Κάθε σεζόν φτιάχνω δύο-τρεις «στολές» για κάθε εκδοχή μου.

Για τις κοινωνικές εμφανίσεις, υπάρχουν έτοιμες στην ντουλάπα και επιλέγω αν θέλω εκείνη την ημέρα να εμφανιστώ πιο δυναμική ή πιο χαλαρή. Στολές έτοιμες για το ρόλο της μαμάς σε συναντήσεις σχολείου, πάρτι και οικογενειακές βόλτες.

Επιλογές για επαγγελματικούς σκοπούς. Όλα έτοιμα και σεταρισμένα ώστε να αποφεύγονται στιλιστικές κρίσεις μέσα στο έτσι κι αλλιώς φορτωμένο πρόγραμμα.

Κι όταν έχω χρόνο και διάθεση, μπορώ να πειραματιστώ με αξεσουάρ. Κάτι που παρέμεινε αναλλοίωτο από τα προ μητρότητας χρόνια είναι η βαθιά αγάπη μου για το boho style, που κάθε καλοκαίρι με κάνει να αισθάνομαι 25 χρονών!

Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που θέλετε να διδάξετε στα παιδιά σας σχετικά με την ομορφιά και την αυτοεικόνα;

Ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Ότι είμαστε ξεχωριστοί, κι αυτό μας κάνει μοναδικούς. Ότι το να ακολουθούμε πιστά τη μόδα για να ανήκουμε κάπου μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε αποκομμένοι από εμάς τους ίδιους.

Ότι η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα. Ότι το να πειραματιζόμαστε με το στιλ μας μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να ξεχωρίσουμε. Ότι, όποιο ρούχο ή μακιγιάζ κι αν φοράμε, οι άνθρωποι διαβάζουν πρώτα την ενέργειά μας.

Ποια είναι η αγαπημένη σας μνήμη από την παιδική σας ηλικία, αυτή που σας κρατά προσγειωμένη;

Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου με τα ξαδέρφια μου ήμασταν σαν τέσσερα αδέρφια. Και, όπως σε κάθε οικογένεια, τα ρούχα άλλαζαν χέρια. Εγώ ήμουν η τέταρτη και τελευταία στη σειρά μετά τον ξάδερφό μου. Είχα βαρεθεί να φοράω κοτλέ παντελονάκια!

Μια ημέρα βρήκα μια μακριά φούστα της μαμάς μου, λίγο αέρινη, και αποφάσισα –πέμπτη δημοτικού– να πάω με αυτή στο σχολείο. Η έκπληξη και μια δόση αποδοκιμασίας στο πρόσωπο της μητέρας μου δεν με πτόησαν καθόλου.

Μπορεί και να έμοιαζα καρναβάλι, αλλά για μένα ήταν η στιγμή που αισθάνθηκα ότι το στιλ είναι ανάγκη έκφρασης. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα. Ούτε οι μάρκες ούτε η τελευταία τάση της μόδας θα σου δώσουν στιλ. Πρέπει μόνο να ακολουθείς τα συναισθήματά σου, κι ας μη χωρούν σε κανόνες.

Στο πλευρό του Σάκη Ρουβά, η Κάτια Ζυγούλη έχει δημιουργήσει μια από τις πιο δεμένες και όμορφες οικογένειες της ελληνικής showbiz. Μακριά από υπερβολές, με κοινές αξίες και προτεραιότητα τα τέσσερα παιδιά τους, το ζευγάρι έχει χτίσει μια καθημερινότητα γεμάτη αγάπη, ισορροπία και ουσία, αποδεικνύοντας πως, πέρα από τη λάμψη, η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στα απλά.

