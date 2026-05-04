Με μιμήσεις καλλιτεχνών από όλα τα μουσικά είδη συνεχίστηκε για άλλη μια Κυριακή το Your Face Sounds Familiar.

Στη σκηνή του σόου του ΑΝΤ1 εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, η Μαντόνα, ο Μέριλιν Μάνσον, ο Μπρούνο Μαρς, ο Σαμ Σμιθ, η Άντζελα Δημητρίου, ο Θέμης Αδαμαντίδης και η Νατάσσα Θεοδωρίδου.

Τη Μαντόνα στο YFSF υποδύθηκε η Δωροθέα Μερκούρη υιοθετώντας ένα από τα προκλητικά λουκ της βασίλισσας της ποπ

Ως Μέριλιν Μάνσον εμφανίστηκε στη σκηνή ο Biased Beast ο οποίος μετέφερε το κλίμα και το πνεύμα του προκλητικού τραγουδιστή.

Σε πιο λαϊκούς ρυθμούς κινήθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Άντζελα Δημητρίου και η Μαριλού Κατσαφάφου ως Θέμης Αδαμαντίδης.

Ωστόσο το κοινό κέρδισε η Αφροδίτη Χατζημηνά στην οποία κλήρωσε να υποδυθεί την Νατάσσα Θεοδωρίδου.

