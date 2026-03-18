18.03.2026 12:10
18.03.2026 11:43

Κωνσταντινόπουλος σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Σέβομαι τους θεσμούς, επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου»

konstantinopoulos-syntaktes-vouli

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα 24ωρο πριν παραδώσει την έδρα του στη Βουλή, αποχαιρέτησε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στους οποίους έκανε δηλώσεις.

«Νιώθω σίγουρος γι αυτό που έκανα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Νομίζω είμαι ψύχραιμος. Σέβομαι τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό έδειξα. Τώρα κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής μου. 17 χρόνια, από το 2009 εκλέγομαι βουλευτής χωρίς κανένα διάλειμμα» είπε αναφορικά με την αυριανή αποχώρησή του από τη θέση του βουλευτή.

Στην ερώτηση για το αν εγκαταλείπει οριστικά την πολιτική, είπε πως χρειάζεται λίγο χρόνο.

«Θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω.  Όλα έχουν γραφτεί αυτές τις ημέρες. Από ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ. Δημαρχείο δεν πάω!» ανέφερε. 

Για το αν περίμενε την διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Νομίζω το σκεφτοντουσαν. Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι οι εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές». 

Συνέστησε… υπομονή σε όσους περιμένουν να τον δουν ξανά στη Βουλή, ενώ για το αν παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ, απάντησε πως «δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το κόμμα» 

Παράλληλα, είπε πως θα ευχηθεί καλή επιτυχία στον Βαγγέλη Γιαννακούρα που θα πάρει τη θέση του στη Βουλή, ενώ σε ένα σχόλιο για τον Τσίπρα είπε πως «δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του. Εάν κατέβει (στις εκλογές), θα είναι δεύτερο ή τρίτο στην Αρκαδία».

Διαβάστε επίσης:

Ο Φαραντούρης… κλείνει το μάτι στην Τρικούπη: «Στο πρόσωπο του Ανδρουλάκη βλέπω έναν τίμιο άνθρωπο, σοβαρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ»

Επιστρέφει ο… πονοκέφαλος του Predator

«Σφίγγα» η Ντόρα για το πολιτικό μέλλον της

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

instagram876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

paok dimosiografika
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

ALI_LARIJANI_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ali_larijani_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

