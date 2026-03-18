Κωνσταντινόπουλος σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Σέβομαι τους θεσμούς, επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου»

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα 24ωρο πριν παραδώσει την έδρα του στη Βουλή, αποχαιρέτησε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στους οποίους έκανε δηλώσεις.

«Νιώθω σίγουρος γι αυτό που έκανα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Νομίζω είμαι ψύχραιμος. Σέβομαι τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό έδειξα. Τώρα κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής μου. 17 χρόνια, από το 2009 εκλέγομαι βουλευτής χωρίς κανένα διάλειμμα» είπε αναφορικά με την αυριανή αποχώρησή του από τη θέση του βουλευτή.

Στην ερώτηση για το αν εγκαταλείπει οριστικά την πολιτική, είπε πως χρειάζεται λίγο χρόνο.

«Θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω. Όλα έχουν γραφτεί αυτές τις ημέρες. Από ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ. Δημαρχείο δεν πάω!» ανέφερε.

Για το αν περίμενε την διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Νομίζω το σκεφτοντουσαν. Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι οι εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές».

Συνέστησε… υπομονή σε όσους περιμένουν να τον δουν ξανά στη Βουλή, ενώ για το αν παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ, απάντησε πως «δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το κόμμα»

Παράλληλα, είπε πως θα ευχηθεί καλή επιτυχία στον Βαγγέλη Γιαννακούρα που θα πάρει τη θέση του στη Βουλή, ενώ σε ένα σχόλιο για τον Τσίπρα είπε πως «δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του. Εάν κατέβει (στις εκλογές), θα είναι δεύτερο ή τρίτο στην Αρκαδία».

