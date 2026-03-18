Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για την παραίτηση από βουλευτής

Τις τελευταίες ώρες της βουλευτικής του καριέρας διανύει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος, ως γνωστόν, μετά τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής και θα παραδώσει την έδρα του.

Σε ανάρτησή του στο Facebook o βουλευτής ανακοίνωσε ότι σήμερα θα ψηφίσει για νέο αντιπρόεδρο της Βουλής και αύριο στη μία το μεσημέρι θα μιλήσει για τελευταία φορά στην Ολομέλεια και θα παραιτηθεί.

«Αν η λέξη ευχαριστώ μπορεί να ανταποδώσει την αγάπη σας, την στήριξη και όσα λέτε και γράφετε για εμένα, να την πω όσες φορές χρειαστεί», σημειώνει συγκινησιακά φορτισμένος ο Ο. Κωνσταντινόπουλος, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και φίλους του και τονίζοντας ότι «αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής».

