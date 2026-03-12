Κωνσταντινόπουλος κατά Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή: «Τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι τιμωρήθηκε επειδή «είπε την αλήθεια» για την κατάσταση στο κόμμα.

Η δήλωση Κωνσταντινόπουλου μετά τη διαγραφή

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας», δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σχολιάζοντας την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από το ΠΑΣΟΚ.

Όπως πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, «μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Αναλυτικά η δήλωσή του αναφέρει:

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Η απόφαση διαγραφής από τον Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, κατηγορώντας τον ως «υπονομευτή».

Θρυαλλίδα για την απόφαση αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο OPEN, ενώ οι σχέσεις του με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη ήταν εδώ και καιρό τεταμένες.

Η κριτική για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ

Στη συνέντευξή του, ο αντιπρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι το κόμμα παραμένει καθηλωμένο στο 13%.

«Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές;» ανέφερε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ότι χωρίς σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα δεν μπορεί να ανατραπεί.

«Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι», πρόσθεσε.

Η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη

Λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση της διαγραφής, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη απάντησαν στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε για ακόμη μία φορά να υπονομεύσει δημόσια το κόμμα.

Όπως ανέφεραν, «ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα σημείωσαν ότι δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση που πραγματοποιούνταν στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Τόνισαν ακόμη ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής δεν έκανε καμία αναφορά και στη μάχη που έδωσε την προηγούμενη ημέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη που, σύμφωνα με το κόμμα, επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κοινοποιήθηκε η απόφαση στον Κακλαμάνη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κοινοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή στην οποία ανέφερε:

«Προς τον

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Μ. Κακλαμάνη

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Με εκτίμηση, Νικόλαος Ανδρουλάκης».

