Τα δίδυμα του… πολέμου στην κυβέρνηση, η ιδέα του Οδυσσέα για το ΠΑΣΟΚ, το αδιέξοδο της κεντροαριστεράς, η απάντηση Σαμαρά για τους «ανησυχούντες»

Καλημέρα σας

Ο πόλεμος ενώνει.

Μη φανταστείτε τίποτα δακρύβρεχτα πράγματα. Για πολιτική μιλάμε.

Βλέπετε, η επίθεση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν και η απάντηση της Τεχεράνης, δημιουργούν μία κατάσταση ασφυξίας σε όλο τον πλανήτη.

Αφενός χρειάζονται κινήσεις στο πεδίο της άμυνας και της διπλωματίας και αφετέρου στα θέματα της οικονομίας με δύο αιχμές, την ενέργεια και την ακρίβεια.

Και έπεσε ο κλήρος στην κυβέρνηση να έχει δύο δίδυμα στους τομείς αυτούς, που θα έλεγα επιεικώς και ευγενικά πάντα ότι δεν είχαν μέχρι τώρα τις πιο άριστες πολιτικές σχέσεις.

Το πρώτο δίδυμο είναι οι Δένδιας – Γεραπετρίτης, που χειρίζονται το πεδίο «άμυνα και διπλωματία». Κάτι καρφιά τα είχαν ανταλλάξει προ καιρού, αλλά πλέον (οφείλουν να) συνεργάζονται άψιγα.

Το δεύτερο δίδυμο είναι οι Παπασταύρου – Θεοδωρικάκος, για το πεδίο «ενέργεια – ακρίβεια».

Οι άνθρωποι μία τυπική σχέση είχαν μεταξύ τους, του τύπου «μακριά κι αγαπημένοι», τίποτε ιδιαίτερο, ούτε καλό, ούτε κακό. Το γεγονός ότι θα είναι υποψήφιοι στο νότιο τομέα της Αθήνας (ο Θεοδωρικάκος είναι από παλιά βουλευτής εκεί) δεν βοηθούσε ιδιαίτερα.

Αλλά τώρα είναι κι αυτοί σε μουντ στενής συνεργασίας.

– Βέβαια, πόλεμος είναι αυτός, επιπτώσεις ανεξέλεγκτες μπορεί να έχουμε, οπότε τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή τη ζωή – εκτός από «Death and Taxes», που έλεγε και ο Τζο Μπλακ.

Η ιδέα του Οδυσσέα για τραπέζι

Αυτή τη φορά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν έμεινε στις (λογικές και αδιαμφισβήτητες) διαπιστώσεις για την κατάσταση στο (και του) ΠΑΣΟΚ.

Έκανε και μία ενδιαφέρουσα πρόταση – «βόμβα», που λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ.

Να καθίσουν, πρότεινε, στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης Διαμαντοπούλου και Γιαννακοπούλου, μπας και βρουν καμιά λύση, αφού το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά 15 πίσω από τη ΝΔ.

Προχωρημένη ιδέα, αλλά δεν γίνονται αυτά. Για διάφορους λόγους δεν γίνονται. Το ξέρει και ο ίδιος ο Οδυσσέας.

-Από την άλλη, θαύμασα την ειλικρίνειά του, που την ντύνει με χιούμορ και τα λέει ωραία, αρκαδικά: Τον ρώτησαν αν θα ψήφιζε τον Ανδρουλάκη σε μία αυριανή εσωκομματική μάχη και απάντησε «αν σας έλεγα ναι, ούτε εσείς θα με πιστεύατε, ούτε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης». Τι να πει ο άνθρωπος; Αφού η άποψή του κατά βάθος παραμένει η ίδια από την εποχή που έθεσε θέμα αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, μετά τις ευρωεκλογές. Το ότι η βάση ψήφισε Ανδρουλάκη δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει η γνώμη του. Ίσα ίσα…

Το αδιέξοδο και η κεντροαριστερά

Στο μεταξύ μια καλή ιδέα για τις όποιες αλλαγές και εμπλουτισμό θέλει να κάνει ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, είναι να βάλει δίπλα στο λήμμα «αδιέξοδο» την… «κεντροαριστερά».

Δεν πρέπει να έχει βιώσει ποτέ τέτοιο αδιέξοδο ο σύγχρονος κεντροαριστερός – από τα όρια των προοδευτικών κεντρώων μέχρι των αριστερών σοσιαλδημοκρατών.

Να είναι μία δεξιά κυβέρνηση στο τέλος του έβδομου χρόνου της και να προηγείται με (υπερ)νταμπλ σκορ του δεύτερου κόμματος – του ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση – δεν θα το περίμενε ούτε ο πιο πεσιμιστής κεντροαριστερός.

Πόση πολυτέλεια νιώθουν άραγε, ο Ανδρουλάκης από τη μια και ο Τσίπρας από την άλλη, ανταγωνιζόμενοι για τη δεύτερη θέση στο βάλτο του 12% και του 13%; Και να μην έχουν καν σίγουρη τη δεύτερη θέση, καθότι πρέπει να… «ρωτήσουν» και την Μαρία Καρυστιανού!

– Πάντως για να τα λέμε όλα, κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν μία μικρή αύξηση στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες. Πιθανόν διότι έχει εμφιλοχωρήσει στην κοινή γνώμη μία αμφιβολία για τις κινήσεις Τσίπρα και Καρυστιανού. Αλλά αρκεί αυτό;

Ο Σαμαράς, η Chevron και οι «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Ημέρα… Chevron σήμερα στη Βουλή, όπου εισάγεται προς κύρωση η συμφωνία για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Νότια Κρήτη και νότια της Πελοποννήσου.

Για την ακρίβεια είναι και… ημέρα Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει εκφράσει την άποψη ότι – γκρόσο μόντο σας το λέω – διακυβεύονται κυριαρχικά μας δικαιώματα με τη σύμβαση αυτή.

Πληροφορούμαι ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει σχεδόν εκμανεί με τις αιχμές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη περί «επαγγελματιών ανησυχούντων» περί των εθνικών θεμάτων – με το «επαγγελματιών» προφανώς έχει εκμανεί.

Πέρα από την παρέμβασή του στη συζήτηση, θα έχει ενδιαφέρον τι θα κάνει ο πρόεδρος Αντώνης εάν τεθεί θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας – και μαζί του όσοι συμμερίζονται τις απόψεις του.

Ο πόλεμος φρενάρει επενδύσεις

Στο «ψυγείο» φαίνεται πως μπαίνουν –τουλάχιστον προσωρινά– ορισμένες από τις επενδύσεις που σχεδιάζονταν το τελευταίο διάστημα στην ελληνική αγορά. Ο πόλεμος και το κλίμα γεωπολιτικής αβεβαιότητας που διαμορφώνεται διεθνώς έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις αποφάσεις αρκετών επενδυτών, οι οποίοι εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε μεγάλα ανοίγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις τα επενδυτικά σχέδια δεν ακυρώνονται, αλλά μετατίθενται χρονικά, μέχρι να ξεκαθαρίσει το διεθνές περιβάλλον. Το βασικό σκεπτικό είναι απλό: σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας, λίγοι είναι διατεθειμένοι να «κλειδώσουν» κεφάλαια σε μακροπρόθεσμα projects χωρίς να γνωρίζουν πώς θα εξελιχθούν οι αγορές τους επόμενους μήνες.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια σαφής τάση «αναμονής». Επενδυτές που μέχρι πρόσφατα έδειχναν έτοιμοι να προχωρήσουν σε κινήσεις, πλέον κάνουν δεύτερες σκέψεις, αξιολογώντας εκ νέου τα δεδομένα.

Και αυτό γιατί, πέρα από την καθαυτή γεωπολιτική ένταση, η αβεβαιότητα επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης, τις τιμές της ενέργειας αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης σε αρκετούς κλάδους.

Έτσι, αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, το κλίμα προσοχής που διαμορφώνεται διεθνώς φαίνεται πως οδηγεί –τουλάχιστον για την ώρα– σε ένα άτυπο «χειρόφρενο» για ορισμένα επενδυτικά σχέδια.

Διαβάστε επίσης:

Ο φόβος για τρομοκρατικά χτυπήματα λόγω Ιράν, στο κατώφλι των 30+ η ΝΔ, ο Σκρέκας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Άννα δεν θέλει Πελεγρίνη, και η αναδίπλωση Τσουκαλά

Ο Μητσοτάκης βλέπει τα γκάλοπ και του ανοίγει η όρεξη, το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται με Πασόκους και η αγωνία της Κεφαλογιάννη

Η Κύπρος ενώνει την Ευρώπη και Μητσοτάκη- Μακρόν, οι διαθέσεις Σαμαρά, η ετοιμασία Τσίπρα, το όνομα του Κασσελάκη και η ιρανική πρόκληση για Πλεύρη





