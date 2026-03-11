Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ: Εάν είμασταν στο 20% δεν θα συζητούσαμε για τον Πελεγρίνη

Κριτική προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ασκεί ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά τη διεύρυνση του κόμματος που προκάλεσε αντιδράσεις.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Κωνσταντινόπουλος καλεί τους άλλους υποψηφίους αρχηγούς να αναλάβουν τώρα πρωτοβουλίες για να δώσει ενισχυμένο το κόμμα τη μάχη των προσεχών εκλογών.



«Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της βουλής και συνεχίζει στον ίδιο τόνο:



«Το ερώτημα και το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε δεκαεπτά μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πως θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πως θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να Κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ».

«Εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον Πελεγρίνη»



Ο κ. Κωνσταντινόπουλος υπενθυμίζει ότι στις εσωκομματικές εκλογές είπε πολύ καθαρά την άποψή του – τάχθηκε ως γνωστόν, εναντίον της επανεκλογής Ανδρουλάκη– και σήμερα κρίνεται αν αυτή ήταν σωστή ή λάθος. Υπενθυμίζει επίσης μέσω της συνέντευξής του στο OPEN ότι «όλοι οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές πήραν 70% απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη που πήρε 30% την πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη κέρδισε και έγινε Πρόεδρος σε μια δημοκρατική διαδικασία αψεγάδιαστη». Και στη συνέχεια καλεί το σύνολο των υποψηφίων, δηλαδή τους κ.κ. Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Μιχάλη Κατρίνης και τις κυρίες Άννα Διαμαντοπουλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, να καθίσουν σε ένα τραπέζι με το Νίκο Ανδρουλάκη και να αναζητήσουν λύση για το πως θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Συμπληρώνει δε ότι είναι ο ίδιος ο πρόεδρος που πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως είχε επισημάνει και πρόσφατα.



Για τη διεύρυνση μετά και από τις αντιδράσεις, αλλά και τις… γκάφες ο κ. Κωνσταντινόπουλος τονίζει: «Εάν το ΠΑΣΟΚ σήμερα ήταν στο 20% δεν θα μπαίναμε σε συζήτηση για τον κ. Πελεγρίνη ή τον κ. Κορακάκη αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αυξήσει τα ποσοστά του. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί με εντιμότητα και καθαρότητα. Η διεύρυνση που συζητάμε μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα».





Το καρφάκι του για τον «γιο ιερέα» Κώστα Σκανδαλίδη

Όσον αφορά στον Κώστα Σκανδαλίδη που έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντινόπουλος τόνισε δηκτικά:

«Αγαπώ πολύ τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι και γιος ιερέα άρα μπορεί να χρησιμοποιεί την παραβολή του ασώτου υιού και να συγχωρεί τον κόσμο και γι’ αυτό κάνει αυτή την μεγάλη διεύρυνση», τόνισε χαρακτηριστικά.

