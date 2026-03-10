Δούκας: Φύρδην μίγδην η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ, φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη

Δριμεία κριτική στη διαδικασία της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ άσκησε την Τρίτη ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για «φύρδην μίγδην» επιλογές λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν μπορεί να φαινόμαστε να παίρνουμε ανθρώπους από το τσουβάλι».

«Θα πρέπει να άρχουν κανόνες αρχές και αξίες ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάθε προσθήκη θα προσφέρει» είπε στον ΣΚΑΙ ο κ. Δούκας υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες κάτι που είναι κρίσιμο σε αυτές τις διαδικασίες.

«Φύρδην μίγδην»

Για να μην είμαι άδικος υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη ιστορία αλλά δεν μπορεί να φαινόμαστε σαν να παίρνουμε στελέχη από το τσουβάλι. Είναι φύρδην μίγδην έτσι όπως γίνεται η διεύρυνση».

Ερωτηθείς σε ποιους κανόνες αναφέρεται, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε «έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο, δεν μπορεί άνθρωποι που έβρισαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν, δεν μπορεί να έχουμε περιφερόμενους που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠΑΣΟΚ.

Σου λέει ο κόσμος δίναμε μάχη δύσκολη, αυτοί που μας πέταγαν νεράντζια μπαίνουν σε μια λίστα εξ οφιτσιο στο συνέδριο χωρίς ψήφο».

«Υπάρχουν και στελέχη που ανακοινώνονται που έχουνε μεγάλη αξία, όμως και αυτούς τους ίδιους δεν τους προστατεύουμε και τους βάζουμε σε μια λίστα με τους υπόλοιπους» συνέχισε την κριτική του ο Χάρης Δούκας.

«Φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώσουμε Πελεγρίνη»

Στην παρατήρηση, δε, για την κριτική που του έγινε για τη δήλωση «μπορώ να συνομιλώ με όλους όσοι πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση» για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας σχολίασε δηκτικά «εδώ φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη».

«Εγώ δεν είπα να ανακοινώσουμε Τσίπρα στο συνέδριο, είπα το αντίθετο: να συζητήσουμε με όλους όσοι μιλούν για προοδευτική διακυβέρνηση αν το εννοούν.

Έπεσαν να με φάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Στο PES οι σοσιαλιστές είμαστε κοινή ομάδα με την αριστερά και την οικολογία. Εγώ είπα συζήτηση και διάλογος για να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση με καταλύτη το ΠΑΣΟΚ».

«Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να έχουμε καθαρό το πρόταγμα. Είπα κάτι αυτονόητο για τον Σάντσεθ, το ίδιο είπε ο Ανδρουλάκης και η Διαμαντοπούλου, γιατί εγώ έφαγα τόσα βέλη; Για το όχι στη Νέα Δημοκρατία.

Όσοι δεν θέλουν να υπάρξει ξεκάθαρη απόφαση απέναντι στην ελάχιστη πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, όλοι αυτοί με χτυπάνε σε κάθε μου δήλωση. Δεν θα κουραστώ θα θέσω την απόφαση αυτή στο συνέδριο. Θα πω και κάτι άλλο που λέεει και ο πρόεδρος: ποιος ο λόγος να μην το αποφασίσουμε αυτό;» είπε ακόμα ο Χάρης Δούκας

Σύμφωνα με τον ίδιο «εμείς στο δεν βγαίνει η κυβέρνηση λέμε πρέπει να αλλάξει η χώρα και η ΝΔ, η πολιτική αλλαγή για να γίνει πρέπει να ανέβει το πράσινο και να πάρει από όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ξεκάθαρος πόλος απέναντι.

Εμείς λέμε ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται με έναν τρόπο, με το να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ μετά τις εσωκομματικές διαδικασίες είχε 18-20, αυτός είναι ο στόχος. Το πρόβλημα είναι να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις από το συνέδριο».

Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε, τέλος, ότι «δεν υπάρχει κανείς που να βάζει θέμα προέδρου, πολιτικά μιλάμε και πολιτικά θέλουμε να ανέβει το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει ο τόπος».

