Τέμπη: Την Πέμπτη η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την κατάσταση των σιδηροδρόμων

Το πρωί της Πέμπτης θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση των Τεμπών, παρουσία του Επιτρόπου Μεταφορών, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα (5/3) την πρωτοβουλία της LΕFT και της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Κώστα Αρβανίτη.

Ο πλήρης τίτλος της συζήτησης είναι: «Σιδηροδρομικές μεταφορές και ασφάλεια στην ΕΕ – Μαθήματα από τo δυστύχημα στην Adamuz (σ.σ. στην Ισπανία) και τρία χρόνια μετά την Τραγωδία των Τεμπών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «η Κομισιόν έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας (2023) για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων».

Οι Σοσιαλιστές φέρνουν και το Predator

Μετά από αίτημα που κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, στο Στρασβούργο, το ζήτημα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, μετά την απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών.

Την πρόταση στήριξε ο Κώστας Αρβανίτης και η Left, ο οποίος έχει άλλωστε οριστεί εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια Έκθεση σχετικά με το Κράτος Δικαίου για το 2025, μιλώντας για υπαρξιακή μάχη για την Ευρώπη.

