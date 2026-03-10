search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:51
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 09:31

Τέμπη: Την Πέμπτη η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την κατάσταση των σιδηροδρόμων

10.03.2026 09:31
Καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τη νέα Κομισιόν, διαφοροποίηση από Κόκκαλη, αποχή από Γεωργούλη - Media

Το πρωί της Πέμπτης θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση των Τεμπών, παρουσία του Επιτρόπου Μεταφορών, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα (5/3) την  πρωτοβουλία της LΕFT και της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Κώστα Αρβανίτη.

Ο πλήρης τίτλος της συζήτησης είναι: «Σιδηροδρομικές μεταφορές και ασφάλεια στην ΕΕ – Μαθήματα από τo δυστύχημα στην Adamuz (σ.σ. στην Ισπανία) και τρία χρόνια μετά την Τραγωδία των Τεμπών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «η Κομισιόν έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας (2023) για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων».

Οι Σοσιαλιστές φέρνουν και το Predator

Μετά από αίτημα που κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, στο Στρασβούργο, το ζήτημα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, μετά την απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών.

Την πρόταση στήριξε ο Κώστας Αρβανίτης και η Left, ο οποίος έχει άλλωστε οριστεί εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια Έκθεση σχετικά με το Κράτος Δικαίου για το 2025, μιλώντας για υπαρξιακή μάχη για την Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης

Δημοσκόπηση Interview: Λάθος η επίθεση στο Ιράν λέει ένας στους δύο – Συντριπτικά υπέρ της βοήθειας στην Κύπρο

Τριμερής στην Κύπρο: Ο Μακρόν δίνει βάρος στη ναυσιπλοΐα, ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί, ο Μητσοτάκης θέλει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το πόρισμα της εξεταστικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DMA_9221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:51
DMA_9221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3