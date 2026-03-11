ΗΠΑ-Ισραήλ στοχοποίησαν 52 σχολεία στο Ιράν – Αποδέσμευση ρεκόρ από τα αποθέματα πετρελαίου του ΙΕΑ – Live οι εξελίξεις

Μαίνεται για 12η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει νέο κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας στο Ιράν και τη Βηρυτό, με το Ιράν να απαντά με μπαράζ επιθέσεων, στοχοποιώντας παράλληλα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι «δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ», ενώ προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα ΗΠΑ-Ισραήλ στην περιοχή, καλεί τον κόσμο να είναι προετοιμασμένος για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς τρία ακόμη πλοία δέχθηκαν επίθεση στον αποκλεισμένο Κόλπο, με ένα από αυτά να είναι ελληνόκτητο. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά του.

Στο μεταξύ, Ιρανός πρέσβης επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, αλλά είναι ασφαλής, ενώ το Ισραήλ, το οποίο λέει πως θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν «χωρίς χρονικό περιορισμό», τον απειλεί ευθέως: «Μπορείς να τρέξεις, μπορεί να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν».