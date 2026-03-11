search
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Ισραήλ στοχοποίησαν 52 σχολεία στο Ιράν – Αποδέσμευση ρεκόρ από τα αποθέματα πετρελαίου του ΙΕΑ – Live οι εξελίξεις

Μαίνεται για 12η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει νέο κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας στο Ιράν και τη Βηρυτό, με το Ιράν να απαντά με μπαράζ επιθέσεων, στοχοποιώντας παράλληλα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι «δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ», ενώ προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα ΗΠΑ-Ισραήλ στην περιοχή, καλεί τον κόσμο να είναι προετοιμασμένος για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς τρία ακόμη πλοία δέχθηκαν επίθεση στον αποκλεισμένο Κόλπο, με ένα από αυτά να είναι ελληνόκτητο. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά του.

Στο μεταξύ, Ιρανός πρέσβης επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, αλλά είναι ασφαλής, ενώ το Ισραήλ, το οποίο λέει πως θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν «χωρίς χρονικό περιορισμό», τον απειλεί ευθέως: «Μπορείς να τρέξεις, μπορεί να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν».

pierrakakis 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστολή Πιερρακάκη στον Κόστα: Οι στρατηγικές προτεραιότητες, η οικονομία της ευρωζώνης και η ψηφιακή εποχή

akriveia_super-market_2811_19290-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έμμεσες αιχμές της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για την επιβολή πλαφόν

Polixni
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση στην Πολίχνη – Εξετάζεται το σενάριο να έκαναν κόντρες 

thodoris kyriakou 88- new
BUSINESS

Θοδωρής Κυριακού: Επενδύει στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan

konstantinopoulos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ: Εάν είμασταν στο 20% δεν θα συζητούσαμε για τον Πελεγρίνη

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

