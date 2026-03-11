Μέση Ανατολή: Νέα κύματα πυραύλων και drones από το Ιράν, επιθέσεις Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Το πετρέλαιο «φρενάρει» τον Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Στην 12η ημέρα του πολέμου η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με νέες πυραυλικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ, ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό και το Ιράν να εξαπολύει νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων και drones σε χώρες της περιοχής, την ώρα που η ένταση επηρεάζει τις αγορές ενέργειας και προκαλεί διεθνείς πολιτικές αναταράξεις.

Νέες επιθέσεις σε Ισραήλ, Ιράν και Λίβανο

Νέες πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Τελ Αβίβ, με τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής να ηχούν ξανά στην πόλη.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε δεύτερο κύμα επιθέσεων στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, ενώ πλήγματα πραγματοποιούνται και σε προάστιο της Βηρυτού στον Λίβανο.

Σε προηγούμενο κύμα επιθέσεων την Τρίτη, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι έπληξε την Τεχεράνη αλλά και την πόλη Ταμπρίζ στο Ιράν, στοχεύοντας – όπως ανέφερε – «κεντρικά κέντρα διοίκησης όπου βρίσκονταν στελέχη του ιρανικού καθεστώτος».

Παράλληλα, σφοδρές συγκρούσεις συνεχίζονται στο νότιο Λίβανο μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων.

Το Ιράν εξαπολύει νέα φάση πυραύλων και drones

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την έναρξη νέας φάσης εκτοξεύσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο της σύγκρουσης που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές και διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ιρανική επίθεση – που οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν ως την πιο βίαιη από την αρχή του πολέμου – περιλάμβανε βαλλιστικούς πυραύλους και drones που στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους στρατηγικούς στόχους.

Οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε διάφορες χώρες του Κόλπου, ενώ τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση των απειλών.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαίτισαν κύματα ιρανικών drones και πυραύλων.

Επιθέσεις στο Ιράκ και στρατιωτική ένταση στον Περσικό Κόλπο

Την ίδια ώρα, δύο πηγές δήλωσαν στο CNN ότι ύποπτο ιρανικό drone έπληξε την Τρίτη αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ.

Το πλήγμα σημειώθηκε στο Baghdad Diplomatic Support Center, μεγάλο κέντρο διοικητικής και επιχειρησιακής υποστήριξης κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πολλαπλά ιρανικά πλοία του ναυτικού – μεταξύ αυτών και 16 σκάφη τοποθέτησης ναρκών – κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πληροφορίες ότι το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες στη θαλάσσια περιοχή, η οποία θεωρείται το σημαντικότερο ενεργειακό «στενό» στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Στρατιωτικές κινήσεις ΗΠΑ και Βρετανίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί από τις συγκρούσεις, ενώ οκτώ εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα, το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon απέπλευσε από το Πόρτσμουθ με προορισμό την ανατολική Μεσόγειο, έπειτα από έξι ημέρες προετοιμασίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε επίσης ότι και δεύτερο πλοίο, το RFA Lyme Bay, προετοιμάζεται για ανάπτυξη στην ίδια περιοχή.

Στο Λονδίνο, οι αρχές απαγόρευσαν προγραμματισμένη φιλοϊρανική διαδήλωση έπειτα από προειδοποιήσεις της αστυνομίας για «σοβαρούς κινδύνους».

Τραμπ: «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα»

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «σύντομα».

Η δήλωση σηματοδοτεί σημαντική μετατόπιση από την αρχική εκτίμηση της κυβέρνησής του ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα διαρκούσε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, που απειλεί τόσο την παγκόσμια οικονομία όσο και το πολιτικό του μέλλον ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων έξι ετών, αγγίζοντας σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσουν κάτω από τα 90 δολάρια.

Πολιτική πίεση στις ΗΠΑ και χαμηλή στήριξη στον πόλεμο

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη των Αμερικανών για τον πόλεμο έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ο Κόλιν Κλαρκ, διευθυντής του Soufan Center στη Νέα Υόρκη, εκτίμησε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να συνεχίσει τη σκληρή γραμμή για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια θα αναζητήσει τρόπο να παρουσιάσει την επιχείρηση ως επιτυχία.

«Θα συνεχίσει ώσπου οι σύμβουλοί του να του πουν ότι το οικονομικό κόστος δημιουργεί κίνδυνο για βαριά ήττα στις εκλογές», ανέφερε.

Για ορισμένους αναλυτές, οι δηλώσεις περί «σύντομου πολέμου» επιβεβαιώνουν το φαινόμενο που έχει ονομαστεί TACO («Trump Always Chickens Out»), δηλαδή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συχνά υποχωρεί μετά από επιθετικές δηλώσεις.

Η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους

Παρά τις ζημιές που έχουν προκαλέσει οι αμερικανικοί και ισραηλινοί βομβαρδισμοί, η Τεχεράνη συνεχίζει να σκληραίνει τη ρητορική της.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν ότι το Ιράν θα είναι εκείνο που θα αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, προχώρησε μάλιστα σε προσωπική προειδοποίηση προς τον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας:

«Να προσέχετε μην εξαλειφθείτε ο ίδιος».

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ φαίνεται να έχει διαφορετικές στρατηγικές επιδιώξεις από τις ΗΠΑ, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι αρχίζουν να διαφαίνονται αποκλίσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση και πυρηνική κούρσα

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη αν το εξασθενημένο σύστημα εξουσίας στο Ιράν αποφασίσει να επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις πρώτες ώρες του πολέμου, νέος ηγέτης επιλέχθηκε ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ισχυρή εσωτερική αντίσταση στο νέο καθεστώς.

Όπως σχολιάζουν αναλυτές, το Ιράν μοιάζει πλέον με «τραυματισμένο ζώο» – κάτι που το καθιστά ενδεχομένως ακόμη πιο επικίνδυνο.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη, χτυπήματα και στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Ελβετία: «Εκτόξευση» στις εξαγωγές όπλων το 2025

ΗΠΑ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από μισό αιώνα – Η ανακοίνωση Τραμπ