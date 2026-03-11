search
ΚΟΣΜΟΣ

11.03.2026 00:09

Ελβετία: «Εκτόξευση» στις εξαγωγές όπλων το 2025

11.03.2026 00:09
pyromaxika

Οι εξαγωγές όπλων που κατασκευάζονται στην Ελβετία αυξήθηκαν σημαντικά το 2025, παρά τους περιορισμούς που συνδέονται με την ουδετερότητα, λόγω της ζήτησης κυρίως από τη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομίας (Seco).

Πέρυσι, οι εξαγωγές πολεμικού υλικού αυξήθηκαν κατά 43% για να ανέλθουν στα 948,2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (1,04 δισεκ. ευρώ) έπειτα από δύο διαδοχικά χρόνια κατά τα οποία κατέγραψαν πτώση, δήλωσε το Seco σε ανακοίνωση.

Η Γερμανία παρέμεινε μακράν η μεγαλύτερη αγορά, με 386,4 εκατομμύρια φράγκα, ακολουθούν οι ΗΠΑ (92,4 εκατομμύρια), η Ουγγαρία ((63,4 εκατομμύρια), η Ιταλία (62,2 εκατομμύρια) και το Λουξεμβούργο (47,4 εκατομμύρια).

Πρόκειται κυρίως για πυρομαχικά, τεθωρακισμένα οχήματα και ανταλλακτικά που παραδόθηκαν στη Γερμανία, εξαρτήματα κανονιών που πωλήθηκαν στην Ιταλία και εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών που εξήχθησαν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Seco.

Χαλάρωση περιορισμών για διευκόλυνση εξαγωγών

Τον Δεκέμβριο, το κοινοβούλιο έκανε δεκτό αίτημα του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (κυβέρνηση) για χαλάρωση των περιορισμών οι οποίοι ήταν αιτία τριβών με χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η οποία είχε θελήσει το 2022 να επανεξαγάγει πυρομαχικά που είχε αγοράσει πολλά χρόνια πριν, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Ως ουδέτερη χώρα, η Ελβετία επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς, απαγορεύοντας την επανεξαγωγή προς χώρες που μαστίζονται από ένοπλη σύγκρουση.

Για να μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις όταν «εξαιρετικές περιστάσεις το δικαιολογούν», η κυβέρνηση ζήτησε χαλάρωση του νόμου. Τον Δεκέμβριο, το κοινοβούλιο πρότεινε έναν κατάλογο 25 χωρών, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και 17 χώρες της ΕΕ, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από εξαιρέσεις.

Λίγο μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το σοσιαλιστικό κόμμα, Verte.e.s, και μη κυβερνητικές οργανώσεις που αντιτίθενται σε αυτήν τη χαλάρωση, έκαναν ωστόσο διαβήματα για να ζητήσουν δημοψήφισμα.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, μας είπαν ότι η βιομηχανία όπλων τα πήγαινε άσχημα γιατί οι κανόνες μας ήταν πολύ αυστηροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κλάρενς Σολέ, βουλευτής των Ελβετών Πρασίνων.

Το 2023, οι εξαγωγές ελβετικών όπλων είχαν σημειώσει πτώση κατά 27%, και συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά 5% το 2024.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά του 2025 δείχνουν ότι ο τομέας «τα πηγαίνει πολύ καλά», αντέδρασε η Σολέ. «Το λεπτό σημείο είναι οι ΗΠΑ, η δεύτερη χώρα προς την οποία εξάγουμε περισσότερο και που τώρα εμπλέκεται σε συγκρούσεις που είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τονίζει.

Στην ανακοίνωση, το Seco διευκρινίζει ότι κανένα αίτημα για εξαγωγή πολεμικού υλικού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί ούτε απορριφθεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

