ΚΟΣΜΟΣ

10.03.2026 16:01

Το Ιράν χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής – «Κόλαση» προαναγγέλλουν οι ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

10.03.2026 16:01
Έτοιμος για συνομιλίες με το Ιράν, καθώς ξέρει ότι «το θέλει», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή για εντέκατη ημέρα, την ώρα μάλιστα, που ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πίτ Χέγκσεθ προαναγγέλλει την πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Αν και αρχικά είχε απορρίψει τις συνομιλίες ο Ντόναλτ Τραμπ, συνεχίζει τις αντικρουόμενες απόψεις και απαντήσεις του, ανεβοκατεβάζοντας μετοχές και εμπορεύματα. Παράλληλα, ενώ είπε πως ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχει αναφέρει επίσης ότι «δεν έχουμε κερδίσει αρκετά», την ώρα που, σύμφωνα με την WSJ, σύμβουλοί του τον παροτρύνουν κατ’ ιδίαν να διατυπώσει δημόσια ένα σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων σε Τεχεράνη και νότιο Λίβανο, εν μέσω μαζικού εκτοπισμού, με το Ιράν να απαντά με βαλλιστικούς πυραύλους, μεταξύ άλλων στόχων, σε Ντόχα και Αμπού Ντάμπι, όπου χτυπήθηκε διυλιστήριο.

Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής μετά από επίθεση με drone. Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις του μπορούν να επεξεργάζονται 922.000 βαρέλια την ημέρα. Η εξέλιξη ακολουθεί το κλείσιμο του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα και τον τερματισμό της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ. Ο πόλεμος απειλεί με «καταστροφικές συνέπειες» την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις αγορές, με την απειλή, πάντως, του Τραμπ για «φωτιά και οργή» για το Στενό του Ορμούζ να φέρνει πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις «περιμένουν τον αμερικανικό ναυτικό στόλο».

Live όλες οι εξελίξεις:

Ιράν – Βομβαρδισμός στο σχολείο της Μιναμπ: Τι γνωρίζουμε και ποιος φαίνεται να έριξε τελικά τον πύραυλο

Mέση Ανατολή: Μισή κωλοτούμπα από τον Τραμπ – Ναι σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υπό όρους – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν, Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι εξελίξεις

ΑBC: Υποψίες ότι το Ιράν ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τρομοκρατικούς πυρήνες – Καθησυχαστικός ο Χρυσοχοΐδης για την Ελλάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Χάος ή ασύμμετρος πόλεμος; Πώς το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του σε έναν πόλεμο που … είναι δεδομένο ότι θα χάσει 

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

tramp 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής – «Κόλαση» προαναγγέλλουν οι ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

koutsoumpas_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Προκαταρκτική για Βορίδη-Αυγενάκη αλλά και Μητσοτάκη – Να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών»

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

androulakis nikolopoulos dora olga
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης βλέπει τα γκάλοπ και του ανοίγει η όρεξη, το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται με Πασόκους και η αγωνία της Κεφαλογιάννη   

