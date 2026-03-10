search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

10.03.2026

Ξεπέρασαν τους 600.000 οι εκτοπισμένοι από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο

Lebanon

Περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, μια αύξηση κατά 100.000 σε 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Καθώς η χώρα δέχεται από χθες σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, «περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της κυβέρνησης, μια αύξηση 100.000 ανθρώπων σε μία μόνο ημέρα», δήλωσε η Καρολίνα Λίντχολμ Μπίλινγκ, εκπρόσωπος της UNHCR στον Λίβανο, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Αυξάνονται καθημερινά οι εκτοπισμένοι

«Και ο αριθμός των εκτοπισμένων συνεχίζει να αυξάνεται αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. Το Ισραήλ βομβαρδίζει αδιάκοπα τον Λίβανο από τις (2/3) που η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο.

«Περίπου 120.000 εκτοπισμένοι στεγάζονται σε χώρους δημοσίας χρήσεως που τους έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση, αλλά πολλοί περισσότεροι φιλοξενούνται σε συγγενείς ή φίλους ή εξακολουθούν να αναζητούν κατάλυμα και βλέπουμε αυτοκίνητα παρατεταγμένα στους δρόμους με ανθρώπους να κοιμούνται μέσα σε αυτά, καθώς και στα πεζοδρόμια», πρόσθεσε η ίδια.

«Πολλοί εκτοπίζονται για δεύτερη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών του 2024, και οι περισσότεροι έφυγαν βιαστικά, σχεδόν χωρίς τίποτα, και αναζητούν καταφύγιο στη Βηρυτό, στο Όρος Λίβανος, στην περιοχή του Βόρειου Λιβάνου και σε μέρη της Μπεκάα», εξήγησε.

Μετακινήσεις προς τη Συρία

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της οποίας η επιχείρηση στον Λίβανο χρηματοδοτείται επί του παρόντος μόνο κατά 14%, υποστηρίζει την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση της κρίσης, σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης.Μέχρι σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει διανείμει περίπου 168.000 είδη πρώτης ανάγκης σε περισσότερους από 63.000 εκτοπισμένους σε πάνω από 270 δημόσιους χώρους στέγασης που έχει ορίσει η κυβέρνηση. Αυτά τα είδη περιλαμβάνουν στρώματα, κουβέρτες, υπνόσακους, ηλιακούς λαμπτήρες και μπιτόνια.

«Παρατηρούμε επίσης αύξηση στις μετακινήσεις πληθυσμού προς τη Συρία, σύμφωνα με τις συριακές αρχές», δήλωσε η Μπίλινγκ.

«Περισσότεροι από 78.000 Σύροι έχουν εισέλθει στη Συρία από τον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε η κλιμάκωση των εντάσεων, επιπλέον των περισσότερων από 7.700 Λιβανέζων», πρόσθεσε.

Ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είναι παρούσες στα συριακά συνοριακά περάσματα, συνεργαζόμενες με τις αρχές και τους εταίρους τους για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που φτάνουν στη Συρία.

