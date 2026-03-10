Ιράν – Βομβαρδισμός στο σχολείο της Μιναμπ: Τι γνωρίζουμε και ποιος φαίνεται να έριξε τελικά τον πύραυλο

Η βομβιστική επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ στις 28 Φεβρουαρίου προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, στην πλειονότητά τους κορίτσια ηλικίας επτά έως δώδεκα ετών.

Το πλήγμα θεωρείται η πιο θανατηφόρα μαζική επίθεση στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν. Η UNESCO χαρακτήρισε την επίθεση ως «σοβαρή παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, με την Ουάσιγκτον να αρνείται ότι χτύπησε το σχολείο, παρά το γεγονός ότι στο βίντεο φαίνεται πως πέφτει αμερικανικός πύραυλος.

Μάλιστα, έριξε τις ευθύνες στο Ιράν λέγοντας πως η Τεχεράνη προκάλεσε αυτή την τραγωδία.

Ωστόσο, δεν παρουσίασε αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του. Παράλληλα, εκπρόσωποι του αμερικανικού στρατού περιορίστηκαν στο να δηλώσουν ότι η υπόθεση βρίσκεται «υπό διερεύνηση».

Ποια είναι τα δεδομένα ωστόσο για την συγκεκριμένη επίθεση και ποιον δείχνουν ως αυτόν που ευθύνεται για τον θάνατο δεκάδων μαθητριών;

Η τοποθεσία του σχολείου

Το δημοτικό σχολείο θυλέων Shajareh Tayyebeh βρίσκεται δίπλα σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης και συγκεκριμένα δίπλα σε ένα συγκρότημα ναυτικών στρατώνων και υποστηρικτικών κτιρίων. Μέσα από διασταύρωση βίντεο από το σημείο της επίθεσης με δορυφορικές εικόνες, ερευνητές επιβεβαίωσαν την ακριβή τοποθεσία του σχολείου.

Παρότι το κτίριο ήταν παλαιότερα μέρος του στρατιωτικού συγκροτήματος, εδώ και τουλάχιστον εννέα χρόνια είχε διαχωριστεί από τους στρατώνες. Επιπλέον, έφερε σαφή χαρακτηριστικά σχολικής εγκατάστασης, όπως πολύχρωμες τοιχογραφίες και μικρά αθλητικά γήπεδα.

Το βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη

Λίγο μετά την έκρηξη, αρκετά βίντεο δημοσιεύθηκαν στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε τουλάχιστον τέσσερα από αυτά φαίνεται το ίδιο σημείο από διαφορετικές γωνίες, με χαρακτηριστικά στοιχεία όπως οι πολύχρωμες τοιχογραφίες του σχολείου.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται ο κατεστραμμένος χώρος του σχολείου, ενώ στο βάθος φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται από την κατεύθυνση της βάσης του IRGC. Αυτό υποδηλώνει ότι η έκρηξη στο σχολείο ενδέχεται να ήταν μέρος μιας σειράς πληγμάτων στην περιοχή.

Iranian media report that a girls’ elementary school in Iran’s Hormozgan province was struck by U.S.–Israeli airstrikes.



At least 36 students are reported killed, with children and teachers still believed to be under the rubble as rescue operations continue. pic.twitter.com/MWLjim0Tp2 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Δορυφορικές εικόνες και στοιχεία για τον πύραυλο

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύτηκαν στις 4 Μαρτίου δείχνουν το κατεστραμμένο σχολικό κτίριο και τέσσερα ακόμη κατεστραμμένα κτίρια μέσα στο στρατιωτικό συγκρότημα. Επιπλέον, βίντεο που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency έδειξε πύραυλο να πλήττει στόχο στη Μινάμπ.

Η ερευνητική ομάδα Bellingcat κατάφερε να εντοπίσει γεωγραφικά το σημείο του πλήγματος συγκρίνοντας κτίρια, δρόμους και άλλα χαρακτηριστικά με δορυφορικές εικόνες. Οι ειδικοί αναγνώρισαν τον πύραυλο ως Tomahawk. Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα οπλισμού, τέτοιοι πύραυλοι χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι γνωστό να βρίσκονται στο οπλοστάσιο του Ισραήλ ή του Ιράν.

⚡️🇺🇸BREAKING: Geolocation and evidence contradicts Trump’s claim of Iran striking the school (TRUMP LIED).



New footage shows a U.S. Tomahawk missile striking an IRGC facility in Minab, Iran, on Feb 28, confirming the strike occurred near a girls’ school where 175 people were… pic.twitter.com/LjIAw63UwR — Suppressed News. (@SuppressedNws1) March 8, 2026

Αμφισβήτηση των ισχυρισμών για «ιρανικό λάθος»

Μετά την επίθεση, ορισμένοι λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξαν ότι το σχολείο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο που αστόχησε. Ωστόσο, φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν ως «απόδειξη» προέρχονταν από την πόλη Ζαντζάν, περίπου 1.600 χιλιόμετρα μακριά από τη Μινάμπ.

Τα χιονισμένα βουνά στο φόντο των εικόνων δεν ταιριάζουν με το θερμό κλίμα της νότιας ακτής του Ιράν, όπου βρίσκεται η Μιναμπ. Επιπλέον, πινακίδες που εμφανίζονται στις φωτογραφίες εντοπίστηκαν σε κτίριο οδοντιατρείου στη Ζαντζάν, γεγονός που αποδυναμώνει τον ισχυρισμό περί ιρανικής αστοχίας.

Διαβάστε επίσης:

Mέση Ανατολή: Μισή κωλοτούμπα από τον Τραμπ – Ναι σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υπό όρους – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν, Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι εξελίξεις

Ισραήλ: Χάος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Επιβάτες με τα εισιτήρια στο χέρι μένουν εκτός πτήσεων (Video)

Κραν Μοντανά: Αποζημιώσεις ύψους 55.000 ευρώ για τους επιζώντες και τις οικογένειες των 41 θυμάτων

