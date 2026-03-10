search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 16:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 14:44

Ιράν – Βομβαρδισμός στο σχολείο της Μιναμπ: Τι γνωρίζουμε και ποιος φαίνεται να έριξε τελικά τον πύραυλο

10.03.2026 14:44
paidia-graffiti-iran2

Η βομβιστική επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ στις 28 Φεβρουαρίου προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, στην πλειονότητά τους κορίτσια ηλικίας επτά έως δώδεκα ετών.

Το πλήγμα θεωρείται η πιο θανατηφόρα μαζική επίθεση στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν. Η UNESCO χαρακτήρισε την επίθεση ως «σοβαρή παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, με την Ουάσιγκτον να αρνείται ότι χτύπησε το σχολείο, παρά το γεγονός ότι στο βίντεο φαίνεται πως πέφτει αμερικανικός πύραυλος.

Μάλιστα, έριξε τις ευθύνες στο Ιράν λέγοντας πως η Τεχεράνη προκάλεσε αυτή την τραγωδία.

Ωστόσο, δεν παρουσίασε αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του. Παράλληλα, εκπρόσωποι του αμερικανικού στρατού περιορίστηκαν στο να δηλώσουν ότι η υπόθεση βρίσκεται «υπό διερεύνηση».

Ποια είναι τα δεδομένα ωστόσο για την συγκεκριμένη επίθεση και ποιον δείχνουν ως αυτόν που ευθύνεται για τον θάνατο δεκάδων μαθητριών;

Η τοποθεσία του σχολείου

Το δημοτικό σχολείο θυλέων Shajareh Tayyebeh βρίσκεται δίπλα σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης και συγκεκριμένα δίπλα σε ένα συγκρότημα ναυτικών στρατώνων και υποστηρικτικών κτιρίων. Μέσα από διασταύρωση βίντεο από το σημείο της επίθεσης με δορυφορικές εικόνες, ερευνητές επιβεβαίωσαν την ακριβή τοποθεσία του σχολείου.

Παρότι το κτίριο ήταν παλαιότερα μέρος του στρατιωτικού συγκροτήματος, εδώ και τουλάχιστον εννέα χρόνια είχε διαχωριστεί από τους στρατώνες. Επιπλέον, έφερε σαφή χαρακτηριστικά σχολικής εγκατάστασης, όπως πολύχρωμες τοιχογραφίες και μικρά αθλητικά γήπεδα.

Το βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη

Λίγο μετά την έκρηξη, αρκετά βίντεο δημοσιεύθηκαν στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε τουλάχιστον τέσσερα από αυτά φαίνεται το ίδιο σημείο από διαφορετικές γωνίες, με χαρακτηριστικά στοιχεία όπως οι πολύχρωμες τοιχογραφίες του σχολείου.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται ο κατεστραμμένος χώρος του σχολείου, ενώ στο βάθος φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται από την κατεύθυνση της βάσης του IRGC. Αυτό υποδηλώνει ότι η έκρηξη στο σχολείο ενδέχεται να ήταν μέρος μιας σειράς πληγμάτων στην περιοχή.

Δορυφορικές εικόνες και στοιχεία για τον πύραυλο

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύτηκαν στις 4 Μαρτίου δείχνουν το κατεστραμμένο σχολικό κτίριο και τέσσερα ακόμη κατεστραμμένα κτίρια μέσα στο στρατιωτικό συγκρότημα. Επιπλέον, βίντεο που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency έδειξε πύραυλο να πλήττει στόχο στη Μινάμπ.

Η ερευνητική ομάδα Bellingcat κατάφερε να εντοπίσει γεωγραφικά το σημείο του πλήγματος συγκρίνοντας κτίρια, δρόμους και άλλα χαρακτηριστικά με δορυφορικές εικόνες. Οι ειδικοί αναγνώρισαν τον πύραυλο ως Tomahawk. Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα οπλισμού, τέτοιοι πύραυλοι χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι γνωστό να βρίσκονται στο οπλοστάσιο του Ισραήλ ή του Ιράν.

Αμφισβήτηση των ισχυρισμών για «ιρανικό λάθος»

Μετά την επίθεση, ορισμένοι λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξαν ότι το σχολείο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο που αστόχησε. Ωστόσο, φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν ως «απόδειξη» προέρχονταν από την πόλη Ζαντζάν, περίπου 1.600 χιλιόμετρα μακριά από τη Μινάμπ.

Τα χιονισμένα βουνά στο φόντο των εικόνων δεν ταιριάζουν με το θερμό κλίμα της νότιας ακτής του Ιράν, όπου βρίσκεται η Μιναμπ. Επιπλέον, πινακίδες που εμφανίζονται στις φωτογραφίες εντοπίστηκαν σε κτίριο οδοντιατρείου στη Ζαντζάν, γεγονός που αποδυναμώνει τον ισχυρισμό περί ιρανικής αστοχίας.

Διαβάστε επίσης:

Mέση Ανατολή: Μισή κωλοτούμπα από τον Τραμπ – Ναι σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υπό όρους – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν, Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι εξελίξεις

Ισραήλ: Χάος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Επιβάτες με τα εισιτήρια στο χέρι μένουν εκτός πτήσεων (Video)

Κραν Μοντανά: Αποζημιώσεις ύψους 55.000 ευρώ για τους επιζώντες και τις οικογένειες των 41 θυμάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Iran (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος ή ασύμμετρος πόλεμος; Πώς το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του σε έναν πόλεμο που … είναι δεδομένο ότι θα χάσει 

adv
ADVERTORIAL

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

tramp 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

iran-78345
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μέσης Ανατολής – «Κόλαση» προαναγγέλλουν οι ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

koutsoumpas_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Προκαταρκτική για Βορίδη-Αυγενάκη αλλά και Μητσοτάκη – Να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

androulakis nikolopoulos dora olga
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης βλέπει τα γκάλοπ και του ανοίγει η όρεξη, το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται με Πασόκους και η αγωνία της Κεφαλογιάννη   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 16:17
Iran (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος ή ασύμμετρος πόλεμος; Πώς το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του σε έναν πόλεμο που … είναι δεδομένο ότι θα χάσει 

adv
ADVERTORIAL

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

tramp 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

1 / 3