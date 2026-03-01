Επίθεση σε σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν: Στους 153 ο αριθμός των νεκρών

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, έχει ανέλθει στους 153, ενώ 95 ακόμα παιδιά έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ιρανικού Υπουργείου Παιδείας, όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ο Αλί Φαρχάντι δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι οι ομάδες διάσωσης μετέφεραν τους τραυματίες μαθητές σε κοντινά νοσοκομεία. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το σχολείο βομβαρδίστηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια των αμερικανο-ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, αν και τα αμερικανικά ΜΜΕ δεν επιβεβαιώνουν αυτό τον ισχυρισμό.

Βίντεο τοποθετεί το σχολείο Shajaba Tayyiba, περίπου 200 πόδια (61 μέτρα) από μια κοντινή ιρανική στρατιωτική βάση. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το σχολείο και η βάση είναι ξεχωριστές τοποθεσίες τουλάχιστον από το 2016.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς δήλωσε: «Έχουμε λάβει γνώση των αναφορών σχετικά με τις απώλειες αμάχων που προκλήθηκαν από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις αναφορές και τις εξετάζουμε. Η προστασία των αμάχων είναι υψίστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα δυνατά προληπτικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο ακούσιων απωλειών».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι διερευνά τις αναφορές. Ο υποστράτηγος Ναντάβ Σοσάνι, διεθνής εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Προς το παρόν, δεν έχω γνώση για καμία ισραηλινή ή αμερικανική επίθεση σε αυτή την τοποθεσία. Γνωρίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Αμερικανοί διερευνούμε το θέμα».

Το περιστατικό επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ανησυχία για τις απώλειες αμάχων εν μέσω των εντατικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή.

