Κραν Μοντανά: Αποζημιώσεις ύψους 55.000 ευρώ για τους επιζώντες και τις οικογένειες των 41 θυμάτων

Το κοινοβούλιο της Ελβετίας ενέκρινε τη Δευτέρα, 9/3, την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της φονικής φωτιάς που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 115 ακόμη τραυματίστηκαν.

Η τραγωδία συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, καθώς ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονταν αρκετοί νεαροί ξένοι τουρίστες.

Η ελβετική Βουλή ενέκρινε την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης ύψους 50.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 55.000 ευρώ) στους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η αποζημίωση θα δοθεί σε όσους τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν, αλλά και στους συγγενείς των νεκρών.

Στο «μικροσκόπιο» ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά και τοπικοί αξιωματούχοι

Οι εκτιμήσεις της εισαγγελίας, σε συνδυασμό με μαρτυρίες παρευρισκόμενων, δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν κεριά ήρθαν σε επαφή με ηχομονωτικό υλικό στην οροφή του υπόγειου χώρου, ο οποίος είχε γεμίσει με κόσμο για τον εορτασμό της αλλαγής του χρόνου.

Παράλληλα, οι έρευνες για ποινικές ευθύνες διευρύνονται. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας έχουν μπει πλέον ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά και τέσσερις ακόμα τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς οι Αρχές εξετάζουν πιθανές παραλείψεις που συνέβαλαν στη φονική πυρκαγιά.

