Κραν Μοντανά: Στο εδώλιο δήμαρχος και στελέχη της κοινότητας για την φονική πυρκαγιά

09.03.2026 12:27
Η Γενική Εισαγγελία της κομητείας του ελβετικού καντονίου του Βαλέ ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας εις βάρος πέντε εν ενεργεία και πρώην υπευθύνων της κοινότητας του Κραν Μοντανά για την φωτιά στο κλαμπ την Πρωτοχρονιά.

Το τραγικό συμβάν οδήγησε στον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 115. Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων βρίσκεται και ο δήμαρχος του Κραν-Μοντανά, Νικολά Φερό.

Η δικαστική έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στις κατηγορίες για πυρκαγιά εξ αμελείας, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και βαριές σωματικές βλάβες εξ αμελείας, αφορά πλέον συνολικά εννέα άτομα. Στον κατάλογο των υπόπτων περιλαμβάνονται, εκτός από τον δήμαρχο, το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κλαμπ, ο υπεύθυνος των υπηρεσιών ασφαλείας της περιοχής καθώς και ο προκάτοχός του.

Ο δήμος κατηγορείται για σοβαρές παραλείψεις στους ελέγχους ασφαλείας και πυροπροστασίας. Ο Φερό παραδέχθηκε πως δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγχος κατά το διάστημα 2020-2025, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη χωρίς ωστόσο να μπορεί να αιτιολογήσει αυτή την αμέλεια.

