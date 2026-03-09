Έκρηξη σε συναγωγή στη Λιέγη – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Αναστάτωση προκάλεσε μια έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λιέγη του Βελγίου, προκαλώντας ζημιές σε μια ιστορική συναγωγή της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη έγινε περίπου στις 4:00 το πρωί μπροστά από τη συναγωγή. Η ισχύς της ήταν αρκετά δυνατή ώστε να σπάσει τα παράθυρα κτιρίων που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης.

Στο σημείο δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας, ενώ αναμενόταν να φτάσει και η ομοσπονδιακή αστυνομία για να βοηθήσει στην έρευνα.

Η συναγωγή, που χτίστηκε το 1899, λειτουργεί επίσης και ως μουσείο.

