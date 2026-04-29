Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Μαρτίου – Δείτε αν κερδίσατε από 1.000 έως 50.000€

Ολοκληρώθηκε η 55η «φορολοταρία» της ΑΑΔΕ, που αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026 και «μοιράζει» από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για να δουν αν είναι ανάμεσα στους τυχερούς, πληκτρολογώντας τα στοιχεία εισόδου στο TAXISnet ή να δουν τον κατάλογο των τυχερών λαχνών για την 55η κλήρωση της 29ης Απριλίου για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2026:

Υπενθυμίζεται πως η φορολοταρία κλήρωσε ποσά από 1.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ σε 556 φορολογούμενους.

-1 κερδίζει 50.000 ευρώ,

-5 κερδίζουν 20.000 ευρώ,

-50 κερδίζουν 5.000 ευρώ και

-500 κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Τα ποσά που μοιράζονται από τη φορολοταρία που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.