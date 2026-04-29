Τσουκαλάς: Αίτημα για εξεταστική για να καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια να συνδράμουν ως μάρτυρες

Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή «για να καλέσουμε τους κ.κ. Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια για να συνδράμουν ως μάρτυρες, αφού δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Open.

Αρχικά, ερωτηθείς για τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ανέφερε ότι «ο κ. Γεωργιάδης έχει εμμονή με τον Νίκο Ανδρουλάκη». «Έχει μία εύλογη αγωνία διότι βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ασκεί σκληρή αντιπολίτευση και έχει αναδείξει όλες τις παθογένειες», σχολίασε. Χαρακτήρισε δε τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη ως «χαμηλής αξιοπιστίας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης είναι εκείνος που αποκάλυψε ένα μεγάλο σκάνδαλο και δίνει μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια ενώ ο κ. Γεωργιάδης -επίσης στόχος παρακολούθησης, που φοβήθηκε να συνδράμει τη Δικαιοσύνη- σήμερα επιχαίρει το κλείσιμο της υπόθεσης». «Είναι ένα θύμα που υπερασπίζεται τον θύτη», τόνισε.

Ανέφερε ότι η αρχειοθέτηση του Αρείου Πάγου είναι σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ότι «άρα προφανώς δεν γίνεται να συμφωνούμε και με τις δύο αποφάσεις διότι είναι πλήρως αντιφατικές». «Ο Άρειος Πάγος, δε, μας λέει επί της ουσίας ότι τέσσερις ιδιώτες είχαν ως χόμπι να κρυφακούν υπουργούς, τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, βουλευτές και δικαστές», σχολίασε. Προσέθεσε ότι σε χθεσινή συνέντευξη του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε αν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της κυβέρνησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν και «ο κ. Μαρινάκης δεν απάντησε». «Αρκέστηκε στο να πει ότι ο κ. Ντίλιαν καταδικάστηκε μεν αλλά έχει και τεκμήριο αθωότητας. Σε λίγο θα μας πει περίπου ότι θα αθωωθεί κιόλας ο κ. Ντίλιαν», είπε, υποστηρίζοντας ότι «δίνεται η αίσθηση μιας διαπραγμάτευσης που στο πρώτο σκέλος της συμφωνήθηκε ότι ο κ. Ντίλιαν δεν θα πάει για κατασκοπεία και μπορεί να δούμε και άλλα σκέλη να ξεδιπλώνονται».

Επιμένοντας «στην εντύπωση που δίνεται για πιθανή συγκάλυψη», ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «όταν έχουμε την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, τον κ. Ντίλιαν που λέει ότι πουλάει το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις, και τον κ. Κεσσέ -συνήγορο του κ. Κουκάκη- που μας λέει ότι την Παρασκευή και ενώ πήγε στον Άρειο Πάγο, ενημέρωσε για τους εντολείς του, κατέθεσε μηνύσεις και του είπαν να πάει τη Δευτέρα, και εντούτοις τη Δευτέρα η υπόθεση έκλεισε, τότε αυτό δίνει την εντύπωση συγκάλυψης».

«Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή για να καλέσουμε τους κ.κ. Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια για να συνδράμουν ως μάρτυρες, αφού δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «το Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε στα χέρια του έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που μαρτυρούν ότι για την υπόθεση του κ. Κοσμίδη η κάρτα -που χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν τα μολυσμένα μηνύματα- πληρώθηκε την ίδια ημέρα και η τράπεζα αναφέρει ότι κανονικά δεν μπορεί κάποιος που δεν ξέρει το pin, να το βρει. Επίσης υπήρχε η κατάθεση του κ. Κοσμίδη που είπε ότι ένας παιδικός του φίλος παρείχε διευκολύνσεις στην ΕΥΠ, άρα είχε μία εμπλοκή». Προσέθεσε ότι «αυτά είναι απλά πράγματα που δεν υπήρχαν την πρώτη φορά που μπήκε στο αρχείο η υπόθεση αλλά προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία». Τόνισε ότι «προέκυψε, επιπλέον, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας με συνεργάτη την Intellexa. Η κατάθεση της κας Κατσούδα, εργαζόμενης στην Krikel και του κύριου Κούτσιου, που έλεγαν ότι ο κ. Ντίλιαν έπαιζε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της δράσης της εταιρείας στην Ελλάδα».

Καταληκτικά υπογράμμισε ότι «η Δικαιοσύνη οφείλει να αποτελεί το καταφύγιο και το μέρος που ο καθένας θα απευθυνθεί για να βρει το δίκιο του», για να σχολιάσει ότι «πλάι στα λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας ότι ”ένοχος ένοχον ου ποιεί” ταιριάζει και το ”όμοιος ομοίω αεί πελάζει”».

