ΗΠΑ: Η φάρσα κατέληξε σε τραγωδία – Νεκρός 40χρονος καθηγητής, τον παρέσυρε μαθητής με το αυτοκίνητο (videos)

Τραγική κατάληξη είχε μια μαθητική φάρσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας 40χρονος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του έξω από το σπίτι του, αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκέινσβιλ της Τζόρτζια, όταν μαθητές έκαναν φάρσα στο σπίτι του καθηγητή Τζέισον Χιούζ, καλύπτοντας τον κήπο με χαρτί υγείας.

Η συγκεκριμένη «παράδοση» επαναλαμβανόταν τα προηγούμενα χρόνια ως άτυπος διαγωνισμός μεταξύ μαθητών της πρώτης και της τελευταίας τάξης του σχολείου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όταν ο Χιούζ βγήκε από το σπίτι για να αντιμετωπίσει τους εφήβους, φέρεται να σκόνταψε και να έπεσε στον δρόμο.

Τότε ο 18χρονος Τζέιντεν Γουάλας, που οδηγούσε αυτοκίνητο, τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Οι «κανόνες» της φάρσας προέβλεπαν ότι τα σπίτια των εκπαιδευτικών αξίζουν δύο πόντους ενώ οι συμμετέχοντες θα έχαναν πόντους αν «πιάνονταν» από τον δάσκαλο, κάτι που πιθανώς εξηγεί πώς ο Χιούζ παρσύρθηκε από τον 18χρονο Γουάλας.

Οι κανόνες που αναγράφονταν στην ίδια σελίδα έδειχναν ότι η φάρσα έπρεπε να παραμείνει σε επίπεδο διασκέδασης. «Όχι αυγά… όχι μπογιά… όχι όπλα», ανέφερε η σελίδα ως μέρος των «κανόνων».

Ο Γουάλας συνελήφθη και αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με όχημα, απερίσκεπτη οδήγηση και παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από τρία έως 15 χρόνια.

