Αναζητούν το μυστικό της μακροζωίας στην κυτταρική αναζωογόνηση – Τα πειράματα, ο Τζεφ Μπέζος και η Silicon Valley

Τη νέα μεγάλη επιστημονική «κούρσα» γύρω από την κυτταρική αναζωογόνηση, έναν τομέα όπου ερευνητές και ισχυροί επενδυτές της τεχνολογίας βλέπουν πλέον πιθανές απαντήσεις στο διαχρονικό ερώτημα της μακροζωίας, καταγράφει δημοσίευμα των New York Times.

Οι προσπάθειες δεν περιορίζονται πλέον στη θεωρητική μελέτη της γήρανσης, αλλά στρέφονται στην ιδέα ότι ο ίδιος ο οργανισμός ίσως μπορεί να επαναφέρει κύτταρα σε πιο «νεανική» κατάσταση, ανοίγοντας τον δρόμο όχι μόνο για παράταση ζωής αλλά και για αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η έρευνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο. Επιστήμονες κατάφεραν σε εργαστηριακό επίπεδο να επαναπρογραμματίσουν ηλικιωμένα κύτταρα, ακόμη και προερχόμενα από άνθρωπο 90 ετών, οδηγώντας τα σε κατάσταση βιολογικής ανανέωσης. Σε ζωικά μοντέλα τα αποτελέσματα κρίνονται εντυπωσιακά: άρρωστα ποντίκια ανέκτησαν σωματικές λειτουργίες, εμφάνισαν βελτιωμένη μυϊκή κατάσταση, ενώ αναζωογονημένοι νεφροί μεταμοσχεύθηκαν επιτυχώς, με αντίστοιχα πειράματα να προχωρούν πλέον και σε μεγαλύτερα θηλαστικά.

Η μετάβαση από το εργαστήριο στον άνθρωπο φαίνεται να ξεκινά, καθώς από τον Μάρτιο άρχισαν οι πρώτες κλινικές δοκιμές αναζωογονητικών θεραπειών, με έμφαση σε εκφυλιστικές παθήσεις των ματιών και πιθανές εφαρμογές κατά του γλαυκώματος.

Οι ρίζες αυτής της επιστημονικής διαδρομής εντοπίζονται στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας έδειξαν ότι η διάρκεια ζωής ενός σκουληκιού μπορούσε να διπλασιαστεί μέσω γονιδιακής παρέμβασης. Η ανακάλυψη εκείνη άνοιξε ένα εντελώς νέο πεδίο μελέτης για τη βιολογία του γήρατος και συνέβαλε στη γέννηση μιας τεράστιας βιομηχανίας «μακροβιότητας», η αξία της οποίας αποτιμάται πλέον σε δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια.

Χρηματοδότηση από ισχυρούς

Πίσω από αυτήν τη δυναμική βρίσκονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και ορισμένοι από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του κόσμου, οι οποίοι χρηματοδοτούν επιθετικά την έρευνα, βλέποντας στη βιοτεχνολογία ίσως το επόμενο μεγάλο άλμα της ανθρωπότητας. Ονόματα από τη Silicon Valley, όπως ο Πίτερ Τιλ, ο Λάρι Έλισον και ο Σαμ Άλτμαν έχουν διοχετεύσει τεράστια κεφάλαια σε start-ups και ερευνητικά πρότζεκτ που στοχεύουν στην επιβράδυνση ή ακόμη και στην αναστροφή της γήρανσης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η Altos Labs, η μυστηριώδης βιοτεχνολογική εταιρεία που συνδέεται με τον Τζεφ Μπέζος και έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις στον χώρο. Αν και κρατά χαμηλό προφίλ και δημοσιοποιεί ελάχιστα για το έργο της, έχει συγκεντρώσει κορυφαίους επιστήμονες του πεδίου και θεωρείται πρωτοπόρος στην έρευνα της κυτταρικής αναζωογόνησης.

Ο Μπελμόντε, τα ποντίκια και ένα κινεζικό πείραμα με χίμαιρα πιθήκου-ανθρώπου

Κεντρικό πρόσωπο της προσπάθειας είναι ο Χουάν Κάρλος Ισπιούα Μπελμόντε, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με πειράματα που, όπως υποστηρίζει, επέκτειναν κατά 30% τη ζωή γενετικά επιβαρυμένων ποντικών μέσω αναζωογονητικών παρεμβάσεων. Ο ίδιος βρέθηκε και στο επίκεντρο έντονων ηθικών αντιπαραθέσεων όταν συμμετείχε σε έρευνα για τη δημιουργία εμβρύου χίμαιρας πιθήκου-ανθρώπου στην Κίνα.

Στην καρδιά αυτής της έρευνας βρίσκεται η επιγενετική: οι μοριακοί «διακόπτες» που ρυθμίζουν ποια γονίδια ενεργοποιούνται και ποια όχι. Αν και το DNA παραμένει το ίδιο, οι αλλαγές σε αυτούς τους μηχανισμούς φαίνεται να συνδέονται στενά με τη φθορά του οργανισμού και τη γήρανση. Η υπόθεση εργασίας πολλών ερευνητών είναι ότι τα κύτταρα διατηρούν έναν εγγενή μηχανισμό επαναφοράς, ο οποίος, εφόσον ελεγχθεί, μπορεί να ενεργοποιηθεί θεραπευτικά.

Με βάση αυτή τη θεωρία, η Altos επικεντρώνει σήμερα την έρευνά της στην αναζωογόνηση ζωτικών οργάνων όπως οι νεφροί, η καρδιά και το ήπαρ — όργανα που συχνά πλήττονται πρώτα από τη φθορά του χρόνου. Ο στόχος δεν είναι απαραίτητα η «αθανασία», αλλά η καθυστέρηση της βιολογικής κατάρρευσης και η προσθήκη υγιών χρόνων ζωής.

Για τους υποστηρικτές του πεδίου, η κυτταρική αναζωογόνηση ίσως αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιατρική επανάσταση του αιώνα. Για τους επικριτές, παραμένει μια περιοχή γεμάτη υποσχέσεις αλλά και σοβαρά ηθικά, κοινωνικά και επιστημονικά ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση, η αναζήτηση του μυστικού της μακροζωίας φαίνεται πως έχει ήδη περάσει από τη σφαίρα της φαντασίας στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας.

