Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογο του Βλάντιμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με το Κρεμλίνο οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για τον πόλεμο στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Πούτιν παρουσίασε «μια σειρά από ιδέες» για να δοθεί άμεσα πολιτική και διπλωματική λύση στη σύγκρουση στο Ιράν.
