Politico: Γιατί ο Πούτιν είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τον πόλεμο στο Ιράν

Στο πλεονέκτημα που δίνει ο πόλεμος στο Ιράν στον Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρεται σε δημοσίευμά του το Politico, καθώς, όπως επισημαίνει, ο Ρώσος πρόεδρος μπήκε στη νέα χρονιά αντιμετωπίζοντας μια επώδυνη επιλογή – να περιορίσει την αποκαλούμενη ειδική στρατιωτική του επιχείρηση στην Ουκρανία ή να διακινδυνεύσει σοβαρές ζημιές στην οικονομία του.

Σχεδόν εν μία νυκτί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε τη λύση. Οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας την κύρια πηγή εσόδων του Κρεμλίνου και διευκολύνοντας τον Πούτιν να διατηρήσει την πολεμική του προσπάθεια, αναφέρει το Politico.

For Russia, the surge in oil prices after U.S.-Israeli strikes on Iran amounts to an economic windfall at a crucial moment.



It's leaving the Kremlin well placed to emerge as one of the main beneficiaries of the conflict in the Middle East. https://t.co/v5ZykUJ4gI — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 9, 2026

Αφού το Ισραήλ βομβάρδισε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, οι τιμές αναφοράς αργού πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν οι αγορές εκτοξεύτηκαν μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Για τη Ρωσία, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ισοδυναμεί με ένα οικονομικό απροσδόκητο όφελος σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το κόστος τεσσάρων ετών πολέμου στην Ουκρανία απειλούσε να μετατραπεί σε μια εγχώρια οικονομική κρίση.

Η επίθεση στο Ιράν μπορεί να υπονομεύσει τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι στηρίζει τους συμμάχους της, αλλά ήδη ωφελεί την οικονομία της Ρωσίας και, κατ’ επέκταση, τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας – αφήνοντας το Κρεμλίνο σε πλεονεκτική θέση για να αναδειχθεί ως ένας από τους κύριους ωφελημένους της επεκτεινόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οικονομική ανάκαμψη

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η διάθεση μεταξύ της οικονομικής ελίτ της Ρωσίας ήταν ζοφερή.

Το σχέδιο προϋπολογισμού του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον έτος υπολόγιζε ένα βασικό σημείο αναφοράς 59 δολαρίων ανά βαρέλι αργού πετρελαίου Ουραλίων, του κύριου εξαγώγιμου μείγματος της χώρας. Αλλά τον Ιανουάριο, τα έσοδα από την ενέργεια βυθίστηκαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2020, επιδεινώνοντας μια απογοητευτική φορολογική επιβάρυνση.

Καθώς οι δυτικές κυρώσεις, τα υψηλά επιτόκια και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού πίεζαν την οικονομία, η ένταση μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τον τρόπο μετριασμού της ζημιάς γινόταν ολοένα και πιο ορατή.

«Ήταν κάθε άλλο παρά κατάρρευση», δήλωσε ο Σεργκέι Βακουλένκο, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia. «Αλλά η κυβέρνηση αντιμετώπιζε δύσκολες επιλογές, έπρεπε να μειώσει τις δαπάνες της και να αυξήσει τους φόρους, ακόμη και να εξετάσει κάποια μείωση των στρατιωτικών δαπανών».

Η διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι, πρόσθεσε ο Βακουλένκο, αλλά γινόταν σαφές ότι ακόμη και σε αυτό το μέτωπο, η Ρωσία θα έπρεπε να «κάνει λίγο οικονομία».

Στη συνέχεια, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Καθώς η Τεχεράνη ανταπέδωσε και η σύγκρουση μετατράπηκε σε περιφερειακό πόλεμο, η ναυτιλία μέσω του Πορθμού έχει σταματήσει, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να εκτοξευθούν στα ύψη.

«Ξαφνικά, η Μόσχα έλαβε αυτό το δώρο», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Μιλόφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας που έγινε εξόριστος επικριτής του Κρεμλίνου. «Είχαν τη σωτηρία τους».

Αυτές τις μέρες, είπε, οι Ρώσοι αξιωματούχοι είναι «πολύ, πολύ χαρούμενοι».

«Στρατηγικό λάθος»

Αντί να πωλούν με έκπτωση λόγω των δυτικών κυρώσεων, το ρωσικό αργό πετρέλαιο μπορεί τώρα να πιάνει τιμές υψηλής ποιότητας, καθώς οι κύριοι αγοραστές του – η Ινδία και η Κίνα – αγωνίζονται να εξασφαλίσουν προμήθειες.

Επιπλέον, θα έχουν την ευλογία της Ουάσιγκτον.

Την περασμένη Παρασκευή, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε 30ήμερη απαλλαγή που επιτρέπει στην Ινδία να αγοράζει ρωσικό αργό πετρέλαιο για να «επιτρέψει στο πετρέλαιο να συνεχίσει να ρέει στην παγκόσμια αγορά».

Μια μέρα αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να «άρουν τις κυρώσεις για άλλο ρωσικό πετρέλαιο», μια απότομη αντιστροφή από την περσινή πολιτική τιμωρίας χωρών για την αγορά ρωσικής ενέργειας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Κρεμλίνο εκμεταλλεύεται την ευκαιρία στο μέγιστο δυνατό.

«Η Ρωσία ήταν και συνεχίζει να είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, σε κάτι που έμοιαζε με διαφημιστική εκστρατεία, προσθέτοντας ότι η ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα είχε αυξηθεί.

Εν τω μεταξύ, ο βοηθός του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, καυχήθηκε σε μια σειρά αναρτήσεων στο X ότι «το τσουνάμι του πετρελαϊκού σοκ μόλις ξεκινά», επικρίνοντας την απόφαση της Ευρώπης να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια ως «στρατηγικό λάθος».

Τη Δευτέρα, φιλο-Κρεμλίνοι σχολιαστές κυκλοφόρησαν ένα άρθρο της Wall Street Journal που προέβλεπε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα 215 δολάρια.

Μακριά διαμάχη

Οι ειδικοί σε θέματα ενέργειας προειδοποιούν ότι είναι πολύ νωρίς για τη Μόσχα να διεκδικήσει τη νίκη.

Το αν η κρίση του Ιράν αποδειχθεί θεραπεία για την οικονομία της Ρωσίας εξαρτάται άμεσα από το πόσο θα διαρκέσει.

Ο Μιλόφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, δήλωσε ότι, για να κάνει μια ουσιαστική διαφορά για την οικονομία, η Ρωσία θα χρειαστεί οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα για περίπου ένα χρόνο. «Ένας ή δύο μήνες υψηλών τιμών σίγουρα θα βοηθούσαν, αλλά δεν θα το σώσουν», είπε.

Μια σύντομη απότομη αύξηση των τιμών θα «βοηθήσει μόνο στην αναβολή των δύσκολων αποφάσεων», πρόσθεσε ο Βακουλένκο, αναλυτής στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia.

Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Μόσχα θα ελπίζει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί: Με κάθε μέρα μάχης, οι ΗΠΑ εξαντλούν τα αποθέματα όπλων στα οποία βασίζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να το βοηθήσει να στοχεύσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.

Η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε μια αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ μπορεί να χτύπησε την υπόσχεση της Ρωσίας να υπερασπιστεί τους συμμάχους της, αλλά ο Πούτιν μπορεί τελικά να αποφασίσει ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσει, καταλήγει το Politico.

