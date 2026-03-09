Η Ολλανδία στέλνει μια φρεγάτα στη Μεσόγειο

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 9/3, ότι θα στείλει μια φρεγάτα στη Μεσόγειο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, ώστε να βοηθήσει στην προστασία της Κύπρου και άλλων συμμάχων και να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα που κινδυνεύει από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Την περασμένη εβδομάδα η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερε ότι η Γαλλία τής ζήτησε να συμμετάσχει στην αντιαεροπορική άμυνα και να στείλει μια φρεγάτα για να στηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που θα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο.

