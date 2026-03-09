Ρουκέτες Τσελίκ κατά της Ελλάδας: Η ελληνοκυπριακή πλευρά στέκεται πιο κοντά στη σιωνιστική επιθετικότητα

Πυρά κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εκτόξευσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΝΤV, με αφορμή τους Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και των F-16 στην Κύπρο.

«Στην ανατολική Μεσόγειο δεν έχει μείνει σχεδόν κανένα μέρος για να βγει ένα αλιευτικό σκάφος. Παντού είναι γεμάτο με πολεμικά πλοία. Φυσικά, εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτούμε την ασφάλεια της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’. Η ελληνοκυπριακή πλευρά αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μέρη που στέκεται πιο κοντά στον Σιωνισμό, στη σιωνιστική επιθετικότητα και σε αυτό το δίκτυο γενοκτονίας», σημείωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «Δηλαδή, αυτό το κάνει ανοιχτά. Μπαίνει σε κάποιους μηχανισμούς με το Ισραήλ, τους οποίους ονομάζουν σε εισαγωγικά «συνεργασία για την ασφάλεια» και ούτω καθεξής. Βέβαια, αυτό θα είναι ένα ντροπιαστικό τεκμήριο που θα γραφτεί στο μέτωπό τους. Δηλαδή, ενώ διαπράττεται τόση γενοκτονία, ενώ τίθεται λόγος για έναν τέτοιο γενοκτόνο κρατικό μηχανισμό, η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή κοινότητα είναι πρωτοπόροι στην υπογραφή αυτών των συμφωνιών ή στην εγκαθίδρυση αυτών των σχέσεων».

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε ανάμεσα σε άλλα πως «Η ελληνοκυπριακή πλευρά κάνει και το εξής λάθος. Όταν φέρνει κάποιους εκεί, νομίζει ότι μπορεί να εδραιώσει μια υπεροχή ισχύος έναντι της Τουρκίας ή της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’. Εντούτοις, το να πάει εκεί ένα από τα μαχητικά μας αεροσκάφη από τις νότιες επαρχίες μας είναι μια απόσταση 5-6 λεπτών. Όπως γνωρίζετε τελευταία ανέπτυξαν τα Patriot στο νησί της Καρπάθου, νοτίως της Κρήτης. Και πραγματοποιούν μια αύξηση των δυνάμεων τους εκεί».

«Βέβαια, εμείς δεν βλέπουμε τίποτα που να μπορεί να ληφθεί στα σοβαρά σε αυτές τις πρωτοβουλίες των Ελληνοκυπρίων και της Ελλάδας. Ή βγαίνει για παράδειγμα η Γαλλία και λέει: “Εγώ θα στείλω εκεί ένα πολεμικό πλοίο, για να στηρίξω την ελληνοκυπριακή πλευρά, επειδή τη στοχεύουν οι πύραυλοι του Ιράν”. Φυσικά, εδώ είναι απολύτως φυσιολογικό για εμάς, να κάνουμε αυτά τα βήματα, πρώτον για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων σε όλο αυτό το χάος στην Ανατολική Μεσόγειο, όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας εκεί, και δεύτερον, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’», συμπλήρωσε.

«Τα νησιά όπου έχουν τοποθετήσει αυτά τα όπλα είναι νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς και αυτή η τοποθέτηση όπλων είναι παράνομη. Επομένως, η Ελλάδα έχει προωθήσει κάποιες προσεγγίσεις που ανοίγουν τον δρόμο για μια πολιτική διαίρεση εντός του ΝΑΤΟ, που δημιουργούν μια απόκλιση εντός του ΝΑΤΟ και που θα δημιουργήσουν αντιπαραθέσεις», είπε στη συνέντευξή του ο Ομέρ Τσελίκ.

Στο τέλος ανέφερε: «Και τώρα, χρησιμοποιούν την κινητικότητα που υπάρχει εκεί, ως δικαιολογία για να τοποθετήσουν προσωρινά πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο και να αναπτύξουν κάποια συστήματα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι παράγουν πολλές δικαιολογίες σε πολλά θέματα για να το καταστήσουν μόνιμο αργότερα».

Διαβάστε επίσης:

Καμία ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ διαμηνύει το Ιράν, ο IDF έπληξε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης – Live οι εξελίξεις

Άνοιγμα Πούτιν στην Ευρώπη για την ενέργεια: Αν επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους, είμαστε έτοιμοι για συνεργασία

Τραμπ: «Όχι» σε χερσαία αποστολή δυνάμεων στο Ιράν – «Δεν είμαι ευχαριστημένος» δήλωσε για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ









