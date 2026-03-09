search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 20:01
ΚΟΣΜΟΣ

09.03.2026 18:56

Άνοιγμα Πούτιν στην Ευρώπη για την ενέργεια: Αν επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους, είμαστε έτοιμοι για συνεργασία

09.03.2026 18:56
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της συνεργασίας με Ευρωπαίους πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει σε μια νέα βάση σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο την Κυριακή, ο Πούτιν τόνισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, οδηγώντας σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η παραγωγή πετρελαίου που βασίζεται στη μεταφορά μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται σύντομα να διακοπεί πλήρως, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε επαναπροσέγγιση με ευρωπαϊκούς ενεργειακούς αγοραστές, εφόσον εκείνοι είναι διατεθειμένοι να οικοδομήσουν μια μακροπρόθεσμη «μη πολιτικοποιημένη» συνεργασία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει ενεργειακούς πόρους σε «αξιόπιστους εταίρους».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους, αλλά χρειαζόμαστε να μας δώσουν σημάδια ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι», είπε χαρακτηριστικά ο Πούτιν σε κυβερνητική συνεδρίαση με επίκεντρο την κατάσταση στην αγορά υδρογονανθράκων.

«Οι ρωσικές ενεργειακές εταιρείες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε, επίσης, τις ρωσικές ενεργειακές εταιρείες να κινηθούν στρατηγικά μέσα στη νέα συγκυρία και να «εκμεταλλευτούν» τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών ενδέχεται να είναι προσωρινή.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία παραμένει βασικός παίκτης στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, καθώς αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου διεθνώς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Σχέδιο για πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, στο τραπέζι και το fuel pass

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί για μακρύ πόλεμο με τις ΗΠΑ, ισραηλινό χτύπημα σε βάση των Φρουρών – Live οι εξελίξεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Άνοδο για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «κλειδί» οι αναποφάσιστοι – Ποιο ποσοστό των πολιτών θα στήριζε νέο κόμμα

MEDIA

Επταήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την διπλή πρωτιά του Σαββατοκύριακου (7,8/3)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Άλμα 2,5% για ΝΔ εν μέσω πολέμου και επιστροφή της σταθερότητας

