Ο Αντρέας Ρίτερ διαδέχεται την Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το Συμβούλιο της ΕΕ όρισε τον Αντρέας Ρίτερ νέο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η θητεία της Λάουρα Κοβέσι λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2026. Ο Ρίτερ θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου και η θητεία του θα είναι επταετής.

Ο Αντρέας Ρίτερ είναι αναπληρωτής Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Εντάχθηκε στην Εισαγγελία της Γερμανίας το 1997.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία -που λειτουργεί από το 2017- είναι το ανεξάρτητο όργανο της Ε.Ε, υπεύθυνο για την έρευνα, την κατηγορία και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη εγκλημάτων που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ενωσης (π.χ. απάτη, διαφθορά, διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ).

Τι κάνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας

Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας οργανώνει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εκπροσωπεί το Γραφείο που έχει έδρα το Λουξεμβούργο στις επαφές με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε, τα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες.

Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, μαζί με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, συγκροτούν το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με βασικό ρόλο να εποπτεύουν τις έρευνες και τις πιθανές διώξεις. Το Συμβούλιο διορίζει έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα για καθένα από τα 24 συμμετέχοντα κράτη-μέλη.

Τον διορισμό του θα πρέπει να επικυρώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

