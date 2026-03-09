search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 23:21
ΚΟΣΜΟΣ

09.03.2026 22:37

Ισραήλ: Χάος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Επιβάτες με τα εισιτήρια στο χέρι μένουν εκτός πτήσεων (Video)

09.03.2026 22:37
aerodromio-tel-aviv

Χάος ξέσπασε τη Δευτέρα, 9/3, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, όταν επιβάτες με εισιτήρια για επερχόμενες πτήσεις έχασαν την ψυχραιμία τους, διαπιστώνοντας την τελευταία στιγμή ότι δεν τους επιτρέπονταν η επιβίβαση.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η αστυνομία κλήθηκε στα γκισέ για check-in του αεροδρομίου προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση με τους αγανακτισμένους επιβάτες, οι οποίοι συγκρούονταν με το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών για τις θέσεις τους.

Η σύγχυση φέρεται να προκλήθηκε από ενημέρωση του υπουργείου Μεταφορών προς την ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al, χθες το βράδυ, ότι το όριο επιβατών σε ορισμένες πτήσεις αυξήθηκε από 100 σε 200 άτομα ανά αεροσκάφος. Ωστόσο, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 9/3, το υπουργείο Μεταφορών φέρεται να επανέφερε το όριο στα 100 άτομα ανά αεροσκάφος.

«Το υπουργείο Μεταφορών επαναλαμβάνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν περισσότερους από 100 επιβάτες σε πτήση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και του αμυντικού συστήματος», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών. «Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις διαδικασίες για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών», προσθέτει

Ως αποτέλεσμα της σύγχυσης, πολλοί επιβάτες έλαβαν ειδοποιήσεις για αναχωρήσεις πτήσεων, αλλά δεν τους επετράπη η επιβίβαση.

«Λειτουργούμε σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Ασφαλείας του Εσωτερικού Μετώπου, οι οποίες ενημερώνονται συνεχώς, και ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση στους πελάτες της εταιρείας», αναφέρει η El Al σε ανακοίνωσή της.

1
