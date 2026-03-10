ΗΠΑ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από μισό αιώνα – Η ανακοίνωση Τραμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά από πέντε δεκαετίες χωρίς κατασκευή νέας μονάδας διύλισης, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να θέσουν σε λειτουργία το πρώτο νέο διυλιστήριο πετρελαίου στη χώρα.
Η εξέλιξη συνδέεται με τις κινήσεις της Ουάσιγκτον για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων που εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται, η Ουάσινγκτον προχωρά ήδη σε διαδικασίες εκμετάλλευσης του πετρελαίου που αναμένεται να διαθέτει στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.
Την ανακοίνωση για τη δημιουργία της νέας εγκατάστασης έκανε προσωπικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης.
«Είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι η America First Refining ανοίγει το πρώτο νέο διυλιστήριο πετρελαίου στις ΗΠΑ εδώ και 50 χρόνια, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας», έγραψε, μεταξύ άλλων, στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.
