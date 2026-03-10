ΗΠΑ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από μισό αιώνα – Η ανακοίνωση Τραμπ

Μετά από πέντε δεκαετίες χωρίς κατασκευή νέας μονάδας διύλισης, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να θέσουν σε λειτουργία το πρώτο νέο διυλιστήριο πετρελαίου στη χώρα.

Η εξέλιξη συνδέεται με τις κινήσεις της Ουάσιγκτον για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων που εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται, η Ουάσινγκτον προχωρά ήδη σε διαδικασίες εκμετάλλευσης του πετρελαίου που αναμένεται να διαθέτει στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Την ανακοίνωση για τη δημιουργία της νέας εγκατάστασης έκανε προσωπικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης.

«Είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι η America First Refining ανοίγει το πρώτο νέο διυλιστήριο πετρελαίου στις ΗΠΑ εδώ και 50 χρόνια, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας», έγραψε, μεταξύ άλλων, στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

