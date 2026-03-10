search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 00:36
ΚΟΣΜΟΣ

10.03.2026 23:16

Ελβετία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 5 τραυματίες από πυρκαγιά σε λεωφορείο στο Κερζέ (Video)

10.03.2026 23:16
Τουλάχιτον 6 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Κερζέ (Chiètres) στο καντόνι Φρίμπουργκ της Ελβετίας, σύμφωνα με την καντονική αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, όταν λεωφορείο – που σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιούνταν για ταχυδρομικές μεταφορές – πήρε φωτιά στο κέντρο της πόλης.

Οι τοπικές Αρχές αρχικά ε΄καναν λόγο για «πολλούς νεκρούς και τραυματίες», ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη η σοβαρότητα και η κατάσταση των τραυματιών.

Η καντονική αστυνομία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν διάφορα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα La Liberté.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο Keystone-ATS, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν όταν προκύψουν νέα στοιχεία.

Μαρτυρίες μιλούν για ένα άτομο που αυτοπυρπολήθηκε, αφού έριξε πάνω του εύφλεκτο υγρό, μέσα στο λεωφορείο.

Μεταξύ των τραυματιών, ένα άτομο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο της ελβετικής υπηρεσίας αεροδιακομιδών Rega, ενώ το σημείο του περιστατικού αποκλείστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή.

Σκηνές πανικού – Φλόγες ύψους πολλών μέτρων

Φωτογραφίες και βίντεο που έστειλαν αυτόπτες μάρτυρες σε ελβετικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Blick, δείχνουν το όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι φλόγες από το λεωφορείο έφταναν σε ύψος αρκετών μέτρων, ενώ το πυκνό σύννεφο καπνού ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφονται επίσης σκηνές πανικού την ώρα που το όχημα καίγεται.

