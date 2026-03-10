Κινηματογραφική απόδραση: Πώς οι πέντε Ιρανές παίκτριες ποδοσφαίρου ξεγλίστρησαν από τους φρουρούς τους (Videos)

Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν βρέθηκε χωρισμένη στα δύο: Πέντε παίκτριες ζήτησαν και έλαβαν άσυλο στην Αυστραλία και οι υπόλοιπες, με δάκρυα στα μάτια, επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Τα προβλήματα για τη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 2/3, όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους πριν από έναν αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας στο Γκολντ Κόουστ, μια παραθαλάσσια πόλη στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, στο πλαίσιο του Asia Cup.

Η Αυστραλία προσέφερε στις παίκτριες άσυλο, αφού η στάση τους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ιράν. Ένας συντηρητικός σχολιαστής στη χώρα χαρακτήρισε την ομάδα «προδότες εν καιρώ πολέμου» και ζήτησε αυστηρή τιμωρία, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι γυναίκες θα διωχθούν αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Λίγο αργότερα, πέντε παίκτριες δέχτηκαν την προσφορά ασύλου και αποχώρησαν από την υπόλοιπη ομάδα, η οποία ταξίδεψε προς το Σίδνεϊ το βράδυ της Τρίτης για την πτήση της επιστροφής.

Την ίδια ώρα, η ιστορία της απόδρασης των πέντε γυναικών από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Οι παίκτριες κατάφεραν να φύγουν κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των φρουρών και των μελών της αποστολής, αφού στη διάρκεια του ταξιδιού τους ήταν σα φυλακισμένες, που τις μετέφεραν από το ξενοδοχείο στο γήπεδο.

Η δικηγόρος των πέντε, Τίνα Κορντροσταμί, δήλωσε σε αυστραλιανό κανάλι ότι οι παίκτριες κατέβηκαν από τις σκάλες για να φτάσουν στην έξοδο κινδύνου και προσπάθησαν να φύγουν από το πάρκινγκ. Οι φρουροί, μόλις αντιλήφθηκαν την απουσία τους, κατέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για το ασανσέρ. Ευτυχώς για τις γυναίκες, η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη.

Στο λόμπι του ξενοδοχείου, η απογοήτευση των φρουρών ήταν εμφανής, καθώς η δουλειά τους ήταν να κρατούν τις παίκτριες περιορισμένες – αλλά απέτυχαν παταγωδώς. Σε σχετικό βίντεο καταγράφονται οι φρουροί να τρέχουν στις σκάλες του ξενοδοχείου, προσπαθώντας να εντοπίσουν τις πέντε παίκτριες.

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel



The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp March 10, 2026

Επιστροφή σε αβέβαιο μέλλον

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επέστρεψαν στη χώρα τους, με δάκρυα και συγκίνηση για την επιστροφή σε μια εμπόλεμη ζώνη και ένα αβέβαιο μέλλον.

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, μέλη της ομάδας περιέγραψαν σε δημοσιογράφους την επιθυμία τους να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Όταν τους ζητήθηκε κάποιο σχόλιο για τις πέντε συμπαίκτριές τους που παρέμειναν στην Αυστραλία, μια γυναίκα είπε: «Έγιναν πρόσφυγες». Σε ερώτηση για την ασφάλεια στο Ιράν, η ίδια κούνησε το κεφάλι και πρόσθεσε: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου».

Άλλες παίκτριες δήλωσαν ότι είχαν επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Sydney Morning Herald, η γλώσσα του σώματος αποκάλυπτε ανασφάλεια και λύπη, με κάποιες γυναίκες να επιβιβάζονται στο αεροπλάνο με δάκρυα στα μάτια.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, οι συνοδοί της ομάδας απέφυγαν τους διαδηλωτές κατά τη μεταφορά της ομάδας στο αεροδρόμιο.

‘SAVE OUR GIRLS’: Fans attempt to block the Iranian women’s soccer team from leaving their Australian hotel, fearing the players would face punishment upon returning to Iran after players refused to sing their national anthem ahead of a recent game.



Witnesses said one player was… pic.twitter.com/Ho3h7Pex8C — Fox News (@FoxNews) March 10, 2026

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν παίκτριες με σκυμμένο το κεφάλι και άλλες να τις τραβούν από το χέρι προς το λεωφορείο.

BREAKING: Video shows Iranian regime thugs forcing the Iranian women’s soccer team onto their bus, where they will then fly back to Iran, likely to be punished.



UN Women has not said a word. pic.twitter.com/a30ev1Wt7e — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 10, 2026

Η συγκινητική στιγμή στον αέρα

Η Κόρτνι, επιβάτης της πτήσης από το Γκολντ Κόουστ προς το Σίδνεϊ, ανέφερε ότι οι παίκτριες επιβιβάστηκαν πρώτες στην πτήση της Qantas. Οι επιβάτες συγκινήθηκαν από την «όμορφη ατμόσφαιρα» και τον φόρο τιμής του κυβερνήτη προς τις γυναίκες.

«Ο κυβερνήτης έκανε μια πολύ όμορφη ανακοίνωση για το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και για την τρέχουσα κατάσταση στον κόσμο», είπε η Κόρτνι με δάκρυα στα μάτια. Όλοι χειροκρότησαν και η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή, με τις παίκτριες να διατηρούν ψυχραιμία και ενότητα. Εγώ τους είπα: “Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη ζωή σας”», πρόσθεσε η Κόρτνι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σήμα SOS και η ένταση πριν την πτήση επιστροφής

Κατά την άφιξή τους στο Σίδνεϊ, οι γυναίκες επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό λεωφορείο για να φτάσουν στον διεθνή τερματικό σταθμό. Ένα βίντεο δείχνει καθαρά τις παίκτριες να στέλνουν σήμα SOS με τους φακούς των κινητών τους, ενώ περίμεναν την πτήση προς την εμπόλεμη ζώνη.

🚨🚨🚨 New footage shows Iranian women’s football team players flashing SOS signs on their phones through the windows of their bus at Sydney airport.



At the moment, five women are granted Australian visas after anthem protest. https://t.co/sjskyP5CGh pic.twitter.com/LCz6B3iPFm — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Η διαδικασία στον συνοριακό έλεγχο καθυστέρησε, καθώς υπήρχε αμφιβολία αν και άλλες παίκτριες είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Αυστραλία. Μία παίκτρια απομακρύνθηκε από τις άλλες από τους αξιωματικούς, αλλά επέστρεψε. Καθ’ όλη τη διάρκεια, 14 βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί, εκ των οποίων οκτώ γυναίκες και έξι άνδρες, περίμεναν μαζί με την ομάδα την πτήση τους.

