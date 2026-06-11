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11.06.2026 12:41

Callum Turner για τον ρόλο του James Bond: «Αρκετά διασκεδαστικές οι φήμες, πραγματικά δεν ξέρω τίποτα» (photos/video)

11.06.2026 12:41
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credit: AP

Ο Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) δήλωσε ότι βρίσκει «διασκεδαστικές» τις εικασίες ότι πρόκειται να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ (James Bond).

Ο βρετανός ηθοποιός είναι, όπως φημολογείται, ένας από τους υποψηφίους για να υποδυθεί τον πράκτορα 007 μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig).

Πολλοί από τους αστέρες που κατονομάζονται στις προβλέψεις παραμένουν σιωπηλοί όσον αφορά την πιθανότητα να αναλάβουν τον ρόλο.

Ο Κάλουμ Τέρνερ απέφυγε τις ερωτήσεις, λέγοντας στο THR: «Ξέρω τόσα όσα ξέρετε και εσείς – πραγματικά, ξέρω τόσα όσα ξέρετε κι εσείς».

Όταν ρωτήθηκε αν ενδιαφερόταν να αναλάβει τον ρόλο σε περίπτωση που δεχθεί πρόταση, «γέλασε και κοίταξε τα αθλητικά του παπούτσια», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Δεν πρόκειται να σχολιάσω αυτό» είπε, αλλά πρόσθεσε: «Θα σας πω τι είναι τόσο αστείο με τον Μποντ: Ακόμα και οι καλύτεροί σου φίλοι σε ρωτούν, σου στέλνουν μηνύματα άτομα με τα οποία δεν έχεις μιλήσει εδώ και 10 χρόνια – και εσύ δεν ξέρεις τίποτα!».

«Είναι τόσο περίεργο να συμβαίνει κάτι και να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Απλώς το βρίσκω αρκετά διασκεδαστικό» σημείωσε.

Στο άρθρο για τον ηθοποιό, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) – ο οποίος σκηνοθέτησε τη δραματική ταινία του 2023 «The Boys In The Boat» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τέρνερ παρενέβη, επίσης λέγοντας: «Ελπίζω ο Κάλουμ να γίνει ο επόμενος Μποντ. Νομίζω ότι θα ήταν ένας σπουδαίος Μποντ. Είναι ψηλός, όμορφος, γοητευτικός και Βρετανός, οπότε είναι ο τέλειος τύπος για να το κάνει».

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ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 13:36
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