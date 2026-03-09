Asian Cup: Η Αυστραλία δίνει άσυλο σε παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν που δεν τραγούδησαν τον ύμνο (Videos)

Η Αυστραλία συμφώνησε να χορηγήσει βίζες σε πέντε παίκτριες της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν στη χώρα, λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να μην επιστραφούν στην Τεχεράνη λόγω φόβων για την ασφάλειά τους.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τρίτη (10/3) και αφορά παίκτριες που βρίσκονταν στην Αυστραλία για το Asian Cup. Οι ανησυχίες για την ασφάλειά τους προέκυψαν επειδή είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν πριν από έναν αγώνα, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως πράξη αντίστασης.

Η παρέμβαση Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τη Δευτέρα (9/3) στο κοινωνικό του δίκτυο Truth Social ότι η Αυστραλία θα στηρίξει τις αθλήτριες.

«Μόλις μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζε», έγραψε, σημειώνοντας ότι είχε προηγουμένως καλέσει την Καμπέρα να αναλάβει δράση υπέρ των παικτριών.

«Οι Αυστραλοί φροντίζουν ήδη πέντε από αυτές και οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν. Ορισμένες όμως νιώθουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στο Ιράν επειδή φοβούνται για την ασφάλεια της οικογένειάς τους», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο Αυστραλός πρωθυπουργός χειρίζεται «πολύ καλά αυτήν την αρκετά λεπτή κατάσταση».

«Είναι ασφαλείς εδώ»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στη χώρα.

«Μπορούν να παραμείνουν στην Αυστραλία, είναι ασφαλείς εδώ και πρέπει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους», ανέφερε.

Τα 26 μέλη της ιρανικής αποστολής είχαν φτάσει στη χώρα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιδρομών, οι οποίες μεταξύ άλλων οδήγησαν στον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Προειδοποιήσεις για διώξεις στο Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, είχε ήδη καλέσει την αυστραλιανή κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των ποδοσφαιριστριών.

«Τα μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν δέχονται ισχυρές πιέσεις και απειλούνται από την Ισλαμική Δημοκρατία», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Διατρέχουν σοβαρές συνέπειες αν επιστρέψουν στο Ιράν».

Την υποστήριξή τους στις αθλήτριες εξέφρασαν και άλλες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η συγγραφέας J.K. Rowling, η οποία ζήτησε μέσω των κοινωνικών δικτύων να «προστατευτούν αυτές οι νέες γυναίκες».

Η στάση στον εθνικό ύμνο και οι αντιδράσεις

Οι Ιρανές παίκτριες παρέμειναν σιωπηλές κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Στους επόμενους αγώνες τραγούδησαν κανονικά τον ύμνο.

Η αρχική τους στάση θεωρήθηκε συμβολική πράξη διαμαρτυρίας. Παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν χαρακτήρισε τις παίκτριες «προδότες σε καιρό πολέμου», μιλώντας για «ύψιστη ντροπή».

Μπροστά από το στάδιο της Gold Coast, όπου η ομάδα έδωσε τον τελευταίο της αγώνα το περασμένο Σαββατοκύριακο, συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές φωνάζοντας συνθήματα όπως «αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν», «αφήστε τις να φύγουν» και «σώστε τα κορίτσια μας».

Φόβοι για αντίποινα

Τη Δευτέρα (9/3), δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε παίκτριες να μιλούν στο τηλέφωνο από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με τον Ζάκι Χαϊντάρι, ακτιβιστή της Διεθνούς Αμνηστείας, οι ποδοσφαιρίστριες κινδυνεύουν να διωχθούν αν επιστρέψουν στο Ιράν.

«Ορισμένα μέλη της ομάδας πιθανόν έχουν ήδη δει τις οικογένειές τους να απειλούνται», δήλωσε στο AFP.

Οι Ιρανές είχαν κάνει το ντεμπούτο τους στο Asian Cup το 2022 στην Ινδία, όπου έγιναν εθνικές ηρωίδες σε μια χώρα όπου τα δικαιώματα των γυναικών παραμένουν αυστηρά περιορισμένα.

