09.03.2026 10:19

«Βόμβα» Τσάβι για την Μπαρτσελόνα: «Ο Λαπόρτα δεν επέτρεψε την επιστροφή του Μέσι»

09.03.2026 10:19
messi-laporta-xavi

Σε μία αποκάλυψη που προκαλεί οργή στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα προχώρησε ο Τσάβι. Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, ανέφερε πως ο πρόεδρος της Μπάρτσα, Τζοάν Λαπόρτα, ήταν αυτός που πάγωσε την επιστροφή του Μέσι στην ομάδα το 2023.

«Τον Ιανουάριο του 2023, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου (από την Αργεντινή), επικοινωνήσαμε και μου είπε ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει, και το είδα. Μιλήσαμε μέχρι τον Μάρτιο και του είπα: ”Εντάξει, όταν μου δώσεις το ΟΚ, θα το πω στον πρόεδρο γιατί το βλέπω ως μια καλή ποδοσφαιρική κίνηση”» είπε αρχικά ο Τσάβι.

«Μετά τι συνέβη; Ο πρόεδρος άρχισε να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε την έγκριση της LaLiga, αλλά ο πρόεδρος ήταν αυτός που τα απέρριψε όλα. Ο Λαπόρτα μου είπε, και παραθέτω, ότι αν ο Λέο επέστρεφε, θα τον πολεμούσε και ότι δεν μπορούσε να το επιτρέψει. Και ξαφνικά, ο Λέο σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις μου επειδή του είχαν πει από την άλλη άκρη ότι δεν μπορούσε να γίνει» πρόσθεσε.

Ακόμη, ο Τσάβι αποκάλυψε πως την περίοδο που ήταν προπονητής της ομάδας δέχτηκε παρασκηνιακά πόλεμο από τον Αλεχάντρο Ετσεβαρία. Ο Ετσεβαρία είναι αυτός που κινεί τα νήματα παρασκηνιακά στην ομάδα της Καταλονίας, σε όλα τα επίπεδα -επικοινωνιακά, οργανωτικά- και φέρεται να έσπειρε φήμες κατά του Τσάβι.

Ο Τσάβι είπε πως ο Ετσεβαρία άρχισε μια εκστρατεία εναντίον του στα social media, ενώ έλεγε σε ποδοσφαιριστές όπως ο Πέδρι και ο Ραφίνια, ότι δεν τους ήθελε στην ομάδα, δημιουργώντας ένα αρνητικό κλίμα σε βάρος του.

Ομως το 2023 έγινε κάτι που σίγουρα αν ισχύει, οι υπεύθυνοι του συλλόγου θα είναι υπόλογοι στον κόσμο της ομάδας.

1 / 3