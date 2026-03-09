Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, 4ος ο Παναθηναϊκός με το 4-1 στη Λιβαδειά – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Η 24η αγωνιστική της Super League έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή, με τη «λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να αφήνει κερδισμένη την ΑΕΚ. Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε την απώλεια βαθμών των δύο αντιπάλων της, επικράτησε της ΑΕΛ και έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +2 από Πειραιώτες και Θεσσαλονικείς. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός πέρασε εμφατικά από τη Λιβαδειά και «κλείδωσε» μαθηματικά την παρουσία του στην πρώτη τετράδα και στα play off, συνεχίζοντας το θετικό του σερί στο πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε «όρθιος» στο Φάληρο

Δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με τις δυο ομάδες να κάνουν ένα… δώρο στην ΑΕΚ που έμεινε μόνη πρώτη. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράζβαν Λουτσέσκου, με τις επιλογές που έκαναν, ουσιαστικά αλληλοεξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλον, σε ένα παιχνίδι που είχε δύο τρίλεπτα ξεσπάσματα – από ένα σε κάθε ημίχρονο. Πιο πειστικοί οι Πειραιώτες, δεν μπόρεσαν όμως να βρουν το πολυπόθητο γκολ, με τους Θεσσαλονικείς να αισθάνονται, μάλλον, ικανοποιημένοι με τον βαθμό.

Ο Παναθηναϊκός τελείωσε με την τετράδα

Κυριαρχικός κι αποτελεσματικός για τέταρτο σερί παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατική νίκη 4-1 απ’ τη Λιβαδειά και «τελείωσε» και μαθηματικά το θέμα της πρώτης τετράδας και της εισόδου του στα play off. Πλέον, οι «πράσινοι» με τη ψυχολογία στα ύψη θα υποδεχθούν την προσεχή Πέμπτη (12/3) την Μπέτις στον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League και θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στις εξαιρετικές τους εμφανίσεις με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει στη μάχη της πρόκρισης στη ρεβάνς της 19ης Μαρτίου. Τα γκολ των Ερνάντεθ (38’), Μπακασέτα (45’+3’ πέν.), Κοντούρη (50’) και Κυριακόπουλου (70’) «σφράγισαν» την τέταρτη σερί νίκη των «πράσινων», ενώ για τον Λεβαδειακό μείωσε προσωρινά σε 1-2 ο Πεντρόζο.

Μόνη στο «ρετιρέ» η ΑΕΚ

Χάρη σε ένα γρήγορο γκολ, από τον Άρολντ Μουκουντί μόλις στο 5’, η ΑΕΚ επέστρεψε στις επιτυχίες επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ στην «Allwyn Arena» το Σάββατο. Εν τη απουσία του τιμωρημένου Μάρκο Νίκολιτς, που έβλεπε το ματς από τα δημοσιογραφικά, η Ένωση δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά είχε και χαμένο πέναλτι με τον Λούκα Γιόβιτς (56’) – το απέκρουσε ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος.

Ο Χουάνπι κράτησε «όρθιο» τον Βόλο με τον ΟΦΗ

Με buzzer beater πέναλτι του Χουάνπι Ανόρ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βόλος πήρε την ισοπαλία με σκορ 1-1 από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τις δυο ομάδες να παραμένουν εγκλωβισμένες στη μάχη για μια θέση στα Play Off 5-8. Ο Άαρον Λέγια Ισέκα στο 65’ είχε βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντη που, όμως, δεν μπόρεσε να «κλειδώσει» το «τρίποντο» και να εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα. Οι Θεσσαλοί μπορεί να μην κερδίζουν, αλλά με τις δυο σερί ισοπαλίες – είχε προηγηθεί το 2-2 με την ΑΕΚ – διατηρούν ελπίδες για να αποφύγουν τα Play Out.

Ο Πανσερραϊκός «άλωσε» την Τρίπολη κι ελπίζει στο θαύμα

Περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές του Αστέρα Τρίπολης έριξε ο Πανσερραϊκός. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν με 1-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στη σύγκρουση ουραγών, πλησιάζοντας στον πόντο από τους Αρκάδες. Η αποβολή του Εβγκένι Γιαμπλόνσκι στο 28ο λεπτό διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα. Το γκολ του Αντρέι Ιβάν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ήταν το επιστέγασμα της καλής εμφάνισης των παικτών του Ζεράρ Σαραγόσα. Ο,τι κι αν δοκίμασε στο δεύτερο ημίχρονο.

Δύο χαμένα πέναλτι, δύο… πεταμένοι βαθμοί

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση του «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και Ατρόμητο, με τις δυο ομάδες να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας τους στα Play Off 5-8. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μπορεί κάλλιστα να τα βάλει με την ατυχία ή και την αστοχία της. Κι αυτό καθώς οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν δύο φορές στην άσπρη βούλα, αλλά ούτε ο Ούρος Ράτσιτς στο 8’ ούτε κι ο Λορέν Μορόν στο 76’ κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Κι όλ’ αυτά κι ενώ ο Ατρόμητος είχε πάρει αριθμητικό πλεονέκτημα από το 40’ λόγω της αποβολής του Μπέντζαμιν Γκαρέ, σε φάση με χαμένη διπλή ευκαιρία για τον Άρη.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Αστέρας Τρ. – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Παναιτωλικός – Κηφισιά 9/3, 18:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

ΑΕΚ 56 ΠΑΟΚ 54 Ολυμπιακός 54 Παναθηναϊκός 45 Λεβαδειακός 39 ΟΦΗ 29 Άρης 29 Ατρόμητος 28 Βόλος 28 Κηφισιά 24 -23αγ. Παναιτωλικός 21 -23αγ. ΑΕΛ 21 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 15

H επόμενη αγωνιστική (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)

Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος (4μμ)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)

Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)

