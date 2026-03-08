Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Έμειναν… άσφαιροι και στο -2 από την κορυφή

Σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερα δυνατό, με λίγες καλές ευκαιρίες, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας της σεζόν στην Super League.

Η ισοπαλία αφήνει και τους δύο στο -2 από την ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της regular season και την έναρξη των play off για τον τίτλο.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράζβαν Λουτσέσκου, με τις επιλογές που έκαναν, ουσιαστικά αλληλοεξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλον, σε ένα παιχνίδι που είχε δύο τρίλεπτα ξεσπάσματα – από ένα σε κάθε ημίχρονο. Πιο πειστικοί οι Πειραιώτες, δεν μπόρεσαν όμως να βρουν το πολυπόθητο γκολ, με τους Θεσσαλονικείς να αισθάνονται, μάλλον, ικανοποιημένοι με τον βαθμό.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 4’ κι ήταν για τον ΠΑΟΚ. Εκτέλεση φάουλ του Δημήτρη Χατσίδη, με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να παίρνει την κεφαλιά μα να στέλνει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ανάλογο σκηνικό στο επόμενο λεπτό στην απέναντι περιοχή, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να κάνει τη σέντρα, τον Ντιόγκο Νασιμέντο να βάζει την προβολή αλλά την μπάλα να φεύγει ψηλά.

Όσο περνούσε η ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» έβαζαν περισσότερη πίεση και «φόρτωναν» την περιοχή του Αντώνη Τσιφτσή. Ο οποίος είδε με ανακούφιση την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό του δοκάρι στην κεφαλιά-ψαράκι του Τσικίνιο μετά τη σέντρα-ξυραφιά του Μπρούνο Ονιεμαέτσι στο 26’.

Δυο λεπτά μετά, ο Χόρχε Σάντσες έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, γύρισε στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που προ του Τζολάκη πλάσαρε άουτ – ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία του αν κι ο Μεξικανός φάνηκε να είναι εκτεθειμένος.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα πρώτο μέρος, γεμάτο ενέργεια, ένταση και δυνατές μονομαχίες, αλλά χωρίς πολλές ευκαιρίες. Ίδια κι απαράλλαχτη η εικόνα στο β’ μέρος. Κι επειδή ο χρόνος κυλούσε και δεν άλλαζε κάτι, οι δυο προπονητές προχώρησαν στις πρώτες τους – διπλές – αλλαγές.

Πρώτος, παραλίγο να δικαιωθεί ο Λουτσέσκου. Κάθετη πάσα στο 65’ του Τάισον στον Γιάννη Κωνσταντέλια, το πλασέ του πέρασε από τον Τζολάκη όχι όμως κι από τον Λορέντζο Πιρόλα, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να διώχνει τελικά σε κόρνερ.

Δυο λεπτά μετά, ο Ντάνιελ Ποντένσε κινήθηκε έξω από την περιοχή, βρήκε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που σούταρε κάτω από το πόδι του Τόμας Κεντζιόρα, με τον Τσιφτσή να διώχνει με υπερένταση με το αριστερό του χέρι.

Στο 77’ το σκηνικό επαναλήφθηκε, όταν από κακή απομάκρυνση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο Μεχντί Ταρέμι βρήκε με τη μία τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Μαροκινός νικήθηκε και πάλι από τον Τσιφτσή.

Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τις δυο ομάδες να συνεχίζουν χέρι-χέρι, έχοντας από 54 βαθμούς, δύο λιγότερους από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, δυο «στροφές» πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Οι «ασπρόμαυροι», πάντως, κρατούν, για την ώρα την ισοβαθμία και από τους «ερυθρόλευκους» και από τους «κιτρινόμαυρους», μένοντας αήττητοι στα ντέρμπι μεταξύ τους.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Κίτρινες: Ρέτσος – Μιχαηλίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70’ Μουζακίτης), Έσε (81’ Σιπιόνι), Ντιόγκο (65’ Ταρέμι), Τσικίνιο (65’ Ποντένσε), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (81’ Καμαρά), Οζντόεφ (76’ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (65’ Τάισον), Χατσίδης (81’ Ντεσπόντοφ), Γερεμέγεφ.

