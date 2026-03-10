search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:45
ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Έρευνα των αρχών στο ράντσο – κολαστήριο στο Νέο Μεξικό – Καταγγελίες για βιασμούς και… πτώματα

Έρευνα στο διαβόητο ράντσο «Ζορό» που ανήκε στον Τζέφρι Έπσταϊν ξερκίνησαν οι αρχές του Νέου Μεξικού, καθώς δεκάδες κορίτσια, σύμφωνα με τα αρχεία του FBI που αποκαλύφθηκαν, κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση που έλαβε χώρα στο… παλάτι του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού δήλωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε έρευνα στο ράντσο San Rafael (όπως ονομάζεται σήμερα) με τη βοήθεια της πολιτειακής αστυνομίας και του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σάντοβαλ, κατόπιν εντολής του γενικού εισαγγελέα του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες.

Παρά τις υποψίες για ποινικά αδικήματα στο ράντσο εδώ και χρόνια, είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του σκανδάλου Έπσταϊν που οι αρχές βάζουν στο στόχαστρο το ράντσο που είχε ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας στο Νέο Μεξικό, για το οποίο υπήρχαν καταγγελίες για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και για πτώματα θαμμένα στις εκτάσεις γης που το περιβάλλουν.

Μάλιστα, σύμφωνα τα αρχεία Έπσταϊν, στο ράντσο «Ζορό» σύχναζαν ισχυροί άνδρες, φίλοι του Έπσταϊν, για να επωφεληθούν από τις «υπηρεσίες ανηλίκων» του κυκλώματος του χρηματιστή. Ο ίδιος ο χρηματιστής είχε μάλιστα δηλώσει ότι σκόπευε εκεί «να διαδώσει το DNA του σε όλη την ανθρώπινη φυλή», αφήνοντας έγκυες όσο το δυνατόν περισσότερες κοπέλες.

Στην ανακοίνωσή του για την έρευνα, το υπουργείο Δικαιοσύνης της πολιτείας ευχαρίστησε τους νυν ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στην τεράστια έκταση του ράντσου για τη συνεργασία τους και προέτρεψε το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα, λέγοντας: «Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού θα συνεχίσει να ενημερώνει κατάλληλα το κοινό, να υποστηρίζει τους επιζώντες και να παρακολουθεί τα γεγονότα όπου κι αν οδηγήσουν».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν κατείχε το τεράστιο ράντσο -1.200 στρέμματα- στην έρημο της Σάντα Φε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι τον θάνατό του, το 2019.

Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε πρώτη φορά για σεξουαλικά εγκλήματα στη Φλόριντα το 2008, αλλά δεν είχε καταγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης στο Νέο Μεξικό. Έτσι, μετά την αποφυλάκισή του, η πολιτεία του Νέου Μεξικού συνέχισε να του μισθώνει γη και το ράντσο έγινε το «καταφύγιό» του.

Ο Έπσταϊν δεν αντιμετώπισε ποτέ κατηγορίες στο Νέο Μεξικό, αλλά το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας επιβεβαίωσε το 2019 ότι είχε ανακρίνει πιθανά θύματα που επισκέφθηκαν το ράντσο του.

