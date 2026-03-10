Οι 9 χώρες που θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν

Για 11η ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στο Ιράν. ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν δίχως τέλος την Τεχεράνη, ενώ το Ιράν σε αντίποινα χτύπησε διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία, που θεωρείται το μεγαλύτερο στη Μέση Ανατολή.

Με μία σειρά από στοχευμένα χτυπήματα από την πλευρά του Ιράν ο πόλεμος διαχύθηκε στις γειτονικές χώρες. Αν μπουν στη σύρραξη η Ρωσία και η Κίνα, θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, παρατηρεί το «Αxios».

Κίνα

Το Πεκίνο καταδίκασε τα χτυπήματα των ΗΠΑ ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στην έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ ζήτησε να αποκλιμακωθει η κατάσταση.

Το Ιράν επιχειρεί να μεγιστοποιήσει το κόστος του πολέμου, ώστε οι ΗΠΑ να αναγκαστούν να μπουν σε συνομιλίες. Το Πεκίνο που είναι εξαρτημένο για καύσιμα από το Ιράν παρασκηνιακά ασκεί πίεση να αρθεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ.

Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν «προμελετημένη και απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας εναντίον ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους μέλους του ΟΗΕ».

Η Ρωσία έχει ήδη έμμεσα μπει στον πόλεμο, παρέχοντας στην Τεχεράνη ευαίσθητες πληροφορίες για τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον ρόλο του Κρεμλίνου λέγοντας πως «δεν πειράζει, επειδή αποδεκατίζουμε το Ιράν».

Όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα η Ρωσία αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κίνα και την Ινδία

Τουρκία

Η Τουρκία αν και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος της για επιθέσεις κατά του Ιράν, έγινε στόχος.

Το ΝΑΤΟ κατέρριψε δύο ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν στην τουρκική επικράτεια.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε ακατάλληλες και προκλητικές τις ενέργειες του Ιράν και κάλεσε να σταματήσει τα χτυπήματα και στο «αδελφικό» Αζερμπαϊτζάν.

Αν προβούν σε χερσαία επίθεση στο Ιράν οι Κούρδοι, η Τουρκία, που θέλει να αποτρέψει τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους είναι αναμενόμενο να αντιδράσει.

Υεμένη

Αν και η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο οι Χούθι της Υεμένης παραμένουν προς το παρόν παρατηρητές, χωρίς να αποκλείουν να ακολουθήσουν αργότερα.

Ουκρανία

Η Ουκρανία παρέχει τεχνογνωσία στις χώρες του Κόλπου για την κατάρριψη των ιρανικών drone.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν «να προστατευθούν όσες χώρες βοήθησαν την Ουκρανία να μπει ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη: «Σίγουρα θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα».

Συρία και Αίγυπτος

Στον πόλεμο δεν αποκλείεται να εμπλακούν, επίσης, η Αίγυπτος και η Συρία.

Η Αίγυπτος ήδη βιώνει τις πρώτες οικονομικές επιπτώσεις.

Η Συρία θεωρείται wildcard. Το Ισραήλ διατηρεί στενούς δεσμούς με του Κούρδους της Συρίας. Αν μπουν στον πόλεμο, θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τις προσπάθειες για ανοικοδόμηση στη Συρία.

Βόρεια και Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα είναι σύμμαχος του Ιράν μαζί με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ΗΠΑ συζητούν να μεταφέρουν τα πυραυλικά συστήματα Patriot, που έχουν στη Νότια Κορέα στο ιρανικό μέτωπο.

