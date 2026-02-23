Zorro Ranch: Φρικιαστικές αποκαλύψεις για το απομονωμένο «καταφύγιο» του Επστάιν – «Δύο κορίτσια που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά είναι θαμμένα εκεί»

Το απομονωμένο κτήμα «Zorro Ranch» στο Νέο Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο φέρεται να αποτελούσε το ιδιωτικό «καταφύγιο» του Τζέφρι Επστάιν, έχει βρεθεί στο επίκεντρο φρικιαστικών αποκαλύψεων. Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα «Epstein files» αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για όσα φέρεται να διαδραματίζονταν πίσω από τις κλειστές πύλες της πολυτελούς ιδιοκτησίας.

Το όνομα του Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί διεθνή αναστάτωση, με τις καταγγελίες να αγγίζουν πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες και μέλη της παγκόσμιας ελίτ. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις επαναφέρουν σοκαριστικούς ισχυρισμούς για δραστηριότητες που φέρεται να λάμβαναν χώρα στο εσωτερικό του ράντσου.

Οι σοκαριστικές μαρτυρίες και τα σχέδια δημιουργίας «γενετικά ανώτερης» γενιάς παιδιών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η έκταση των 7.500 στρεμμάτων – γνωστή και ως «Playboy Ranch» – φέρεται να λειτουργούσε ως ιδιωτικός χώρος δράσης του Επστάιν, με καταθέσεις και μαρτυρίες να κάνουν λόγο για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων εντός της έπαυλης.

Παρότι οι ομοσπονδιακές Αρχές είχαν προχωρήσει σε έρευνες σε άλλα ακίνητά του, μεταξύ αυτών στη Νέα Υόρκη, στο Palm Beach και στο ιδιωτικό νησί του, Little St James, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένος και εις βάθος έλεγχος στο «Zorro Ranch».

Σε δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης αναφορές ότι ο Επστάιν φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεση να δημιουργήσει μια «γενετικά ανώτερη» γενιά παιδιών, χρησιμοποιώντας το δικό του γενετικό υλικό. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, είχε απευθυνθεί σε επιστήμονες και επενδυτές παρουσιάζοντας ένα σχέδιο, βάσει του οποίου γυναίκες θα γονιμοποιούνταν στην απομονωμένη ιδιοκτησία. Οι καταγγελίες αυτές, αν και ακραίες, συνδέονται με τη γνωστή του εμμονή με την ευγονική.

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και σε ακόμη πιο σοβαρές κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να «έθαψε κορίτσια που στραγγαλίστηκαν κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης» στην ευρύτερη περιοχή του ράντσου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ωστόσο εντείνουν τις πιέσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το ακίνητο πωλήθηκε το 2023 σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετονομάστηκε σε San Rafael Ranch, ενώ η ταυτότητα του νέου ιδιοκτήτη δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Παρά τον θάνατό του το 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης, η υπόθεση του Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και νομικές αναταράξεις. Τα ερωτήματα γύρω από το δίκτυο επαφών και δραστηριοτήτων του παραμένουν ανοιχτά, με το «Zorro Ranch» να συγκαταλέγεται στα πιο αμφιλεγόμενα και σκοτεινά κεφάλαια της πολύκροτης υπόθεσης.

